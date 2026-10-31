Осужденная за мошенничество Дрожжина оспорила наследство дочери Баталова

«Комсомольская правда»: Дрожжина оспорила права дочери Баталова на наследство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария летом вступила в наследство и получила право взыскать долг в размере 24 млн рублей с осужденных за мошенничество Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, пишет «Комсомольская правда».

Представитель наследницы Татьяна Киреенко назвала встречный иск Дрожжиной абсурдным, напомнив, что Мария Баталова является единственной дочерью покойной. По ее словам, должники пытаются избежать возврата присвоенных средств.

«Поскольку возвращать деньги добровольно Цивин и Дрожжина не собираются, остается только один путь – получить деньги от продажи их имущества», – заявила Киреенко.

Представители Баталовой подали иск о признании элитной квартиры осужденных супругов на Кутузовском проспекте совместно нажитым имуществом. Юристы надеются в дальнейшем продать эту недвижимость, чтобы вернуть долг в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вдову народного артиста СССР Алексея Баталова, артистку цирка Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве.

Представитель семьи Татьяна Кириенко сообщила о смерти Леонтенко в возрасте 90 лет.

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу Михаила Цивина на приговор по делу о мошенничестве с имуществом семьи артиста.