Вдову Баталова Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве
Вдову народного артиста СССР Алексея Баталова, артистку цирка Гитану Леонтенко похоронили в пятницу на Преображенском кладбище в Москве, где покоится ее семья и супруг.
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, артистка цирка Гитана Леонтенко, была похоронена на Преображенском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».
Похороны прошли в пятницу, в семейном захоронении, где также находится могила ее матери. Рядом с Леонтенко погребен и супруг, скончавшийся в 2017 году.
Леонтенко появилась на свет 18 августа 1935 года в цирковой семье. Ее мать была наездницей и танцовщицей, а отец работал воздушным гимнастом. Свое первое выступление перед публикой она провела в возрасте девяти лет.
В 1953 году на гастролях в Ленинграде Леонтенко познакомилась с Баталовым, но брак они заключили лишь через десять лет. В семье родилась дочь Мария. Совместная жизнь артистов длилась более полувека.
Ранее юрист Леонтенко Татьяна Кириенко сообщила, что артистка умерла дома, ей было 90 лет.