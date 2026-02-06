Вдову Баталова Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве

Tекст: Вера Басилая

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, артистка цирка Гитана Леонтенко, была похоронена на Преображенском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

Похороны прошли в пятницу, в семейном захоронении, где также находится могила ее матери. Рядом с Леонтенко погребен и супруг, скончавшийся в 2017 году.

Леонтенко появилась на свет 18 августа 1935 года в цирковой семье. Ее мать была наездницей и танцовщицей, а отец работал воздушным гимнастом. Свое первое выступление перед публикой она провела в возрасте девяти лет.

В 1953 году на гастролях в Ленинграде Леонтенко познакомилась с Баталовым, но брак они заключили лишь через десять лет. В семье родилась дочь Мария. Совместная жизнь артистов длилась более полувека.

Ранее юрист Леонтенко Татьяна Кириенко сообщила, что артистка умерла дома, ей было 90 лет.