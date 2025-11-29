Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.9 комментариев
Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту
Адвокат Зорин заявил о просьбе провести проверку Собчак, Гузеевой и Лолиты
Журналистку Ксению Собчак, телеведущую Ларису Гузееву и певицу Лолиту Милявскую просят проверить на предмет возможного участия в скрытой рекламе строительного блогера, собравшего деньги с 75 пострадавших, но не выполнившего свои обязательства в России и Индонезии, сообщил адвокат Александр Зорин.
Обращение с требованием осуществить прокурорскую проверку в отношении Ксении Собчак, Ларисы Гузеевой и Лолиты Милявской было направлено в Генпрокуратуру РФ, передает РИА «Новости».
Поводом послужила их реклама деятельности блогера и застройщика Сергея Домогацкого, который, по заявлениям потерпевших, собрал деньги на строительство домов в России и Индонезии, но не выполнил обязательств перед клиентами.
По словам адвоката Александра Зорина, известные личности рекомендовали Домогацкого в своих соцсетях как давнего друга, что, по его словам, фактически было скрытой рекламой.
«Их заявления не содержали необходимой маркировки и могли вводить потребителей в заблуждение относительно реального положения дел, побуждая их к заключению неисполнимых договоров», – отметил юрист.
В настоящее время число потерпевших составляет 75 человек.
Зорин также сообщил, что требуется установить характер отношений между медийными лицами и Домогацким, определить, существовали ли между ними договорные и финансовые связи, а также было ли получено вознаграждение за продвижение бизнеса блогера. Кроме того, адвокат призывает дать правовую оценку публикациям обсуждаемых персон и проверить полноту уплаты налогов с возможных доходов от этой рекламной деятельности.
На застройщика Домогацкого и его соратников, как уточнил Зорин, уже подано более 30 заявлений о мошенничестве в полицию. По сообщениям СМИ, Домогацкий покинул Бали и находится в поиске индонезийской полицией.
Ранее покупательница подала заявление на телеведущую Ларису Гузееву после того, как не получила виллу на Бали.
Женщина в 2022 году перечислила 200 тыс. долларов за виллу, но объект ей не передали, застройщик не возвращает деньги и не предоставляет документы на недвижимость.