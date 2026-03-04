Путин призвал усилить борьбу с незаконной миграцией

Суд вынес приговор сотрудникам ОП «Коммунарский» Москвы за незаконную миграцию

Бывшие полицейские в Москве получили до 13 лет за фиктивную регистрацию мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Собранные следственными органами доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника МО МВД России «Коммунарский» Москвы, экс-инспектора ОВМ этого же отдела и других фигурантов, сообщает СК России. Все они признаны виновными по статьям УК РФ, включая дачу и получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и организацию незаконной миграции.

Следствие установило, что с февраля по июль 2022 года осужденные организовали незаконное пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на российской территории. Они фиктивно поставили на миграционный учет 2 425 иностранных граждан по поддельным адресам от имени юридических лиц, которые по этим адресам фактически не находились.

За свои действия обвиняемые получили взятки на сумму более 6 млн руб. Для обеспечения взысканий и штрафов суд наложил арест на имущество осужденных на сумму свыше 7,5 млн руб.

Суд назначил бывшим сотрудникам полиции и их подельникам наказание от пяти до тринадцати лет лишения свободы в зависимости от их роли в совершенных преступлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава ОВД «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев был задержан в Москве 4 апреля 2024 года. На следующий день ему предъявили обвинение в организации незаконной миграции.



