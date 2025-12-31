  • Новость часаВенесуэла осудила атаку на резиденцию Путина как акт терроризма
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    31 декабря 2025, 20:37 • Новости дня

    Мишустин утвердил план реализации концепции миграционной политики 2026-2030 годов

    Tекст: Денис Тельманов

    План мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики России предусматривает регулярный мониторинг МВД и ежегодные доклады правительству.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выполнении указа президента по внедрению концепции миграционной политики России на 2026–2030 годы, передает ТАСС.

    В соответствии с документом, федеральные органы власти обязаны исполнить мероприятия плана и ежеквартально предоставлять информацию о результатах в МВД России.

    МВД будет осуществлять мониторинг всех этапов исполнения и до 15 декабря ежегодно представлять правительству обобщенные отчеты и проекты докладов для президента РФ.

    Финансирование всех запланированных мероприятий будет вестись в рамках предусмотренных для министерств ассигнований федерального бюджета, а для региональных властей выполнение плана рекомендовано для обязательного обеспечения.

    Концепция разбита на девять разделов и включает 46 пунктов, направленных на снижение числа нелегальных мигрантов, уменьшение преступности среди иностранцев и повышение числа иностранных студентов, а также граждан, разделяющих традиционные ценности России и переезжающих на постоянное жительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СПЧ Валерий Фадеев предложил дать школам право самим определять готовность детей мигрантов к обучению, учитывая их знание русского языка и уровень социализации.

    Сотрудники ФСБ и МВД выявили крупнейший канал незаконной миграции, который позволил легализовать более 2 тыс. выходцев из стран Азии и Ближнего Востока.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы Андрей Луговой назвал необходимым ограничение для мигрантов права пользоваться услугами только одного российского банка и владеть лишь одним банковским счетом.

    31 декабря 2025, 05:49 • Новости дня
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи Артемьев заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

    «Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

    Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.

    «Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.

    Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская нефть подорожает.


    Комментарии (17)
    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    @ Igor Jakubowski/Arena Akcji/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    Комментарии (21)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    40 комментариев

    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    Комментарии (5)
    31 декабря 2025, 01:38 • Новости дня
    Банк России представил экономический прогноз на 2026 год

    Банк России дал экономический прогноз на 2026 год

    Банк России представил экономический прогноз на 2026 год
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В Центробанке в преддверии нового года прогнозируют уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    Центральный Банк России в 2025 году последовательно реализовывал политику снижения инфляции. С июня по декабрь регулятор снизил ключевую ставку на 5 процентных пунктов, доведя ее до 16% годовых. Ожидается, что курс на снижение ставки будет продолжен по мере восстановления баланса между спросом и возможностями производства.

    «К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», – сказано в Telegram-канале регулятора.

    Рост кредитования реального сектора экономики в следующем году ожидается на 6–11%, а реальные зарплаты и доходы начнут расти умеренными темпами.

    Экономика России продолжит развиваться, хотя темпы роста замедлятся после активного роста последних лет. В 2026 году прогнозируется увеличение экономики на 0,5–1,5%, с постепенным ускорением в дальнейшем.

    Банк России подчеркнул, что готов к разным сценариям развития, сохраняя приоритет цели по удержанию инфляции на уровне около 4%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ оценила влияние ключевой ставки на экономику России. В ЦБ сообщили о планах прямого регулирования крипторынка через лицензии. Потанин заявил о вреде переукрепленного рубля для новых рынков.

    Комментарии (3)
    30 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает так называемые горячие головы осознать разрушительные последствия дальнейшей эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации ситуации вокруг Ирана и осознать пагубность такого курса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ от подобных действий и призывает не повторять ошибок, которые уже привели к подрыву работы МАГАТЭ в Иране в июне 2025 года.

    По словам Захаровой, опыт показывает: конфронтация лишь порождает трагедии и создает реальные угрозы для международного мира и безопасности. Она отметила, что это только усложняет поиск решений для всех сторон.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на любую агрессию после заявлений Трампа.

    Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 00:09 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа 27 дронов над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидации силами ПВО за три вечерних часа во вторник 27 дронов над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написано там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, пять дронов сбиты над Республикой Крым, три беспилотника нейтрализованы над Белгородской областью.

    Еще три дрона были сбиты над территорией Московского региона, в том числе два  БПЛА, летевших на Москву, и по одному беспилотнику над Курской и Тульской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края. Губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. За три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Герасимов: В Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет

    Tекст: Катерина Туманова

    Темпы роста расширения полосы безопасности бойцами группы «Север» нарастают, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск.

    «В текущие месяцы темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов. Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов добавил, что войска группировки в освобожденных районах Курской области решают гуманитарные задачи, при этом инженерные подразделения «Северян» разминируют территории в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах.

    Глава Генштаба также отметил, что бойцы «Севера», создавая полосу безопасности при граничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, взяли под контроль около 950 кв. км территории.

    «Освобождено 32 населенных пунктов, в том числе 14 в Харьковской области и 18 в Сумской. Наиболее крупным из них является город Волчанск», – подчеркнул он.

    На пункте управления генерал Герасимов вручил военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды.

    «Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с награждением государственными наградами. Вы их получили за отвагу и мужество. Уверен, что вы и дальше будете так же инициативно, грамотно и мужественно действовать, выполнять задачи. Желаю вам дальнейших успехов в ходе выполнения боевых задач. И поздравляю с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, вам успехов и вашим родным и близким. Всего самого доброго», – сказал генерал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки в Харьковской области. «Северяне» сообщили, как ВСУ бьют из РСЗО по поселениям с мирными жителями.

    Комментарии (5)
    30 декабря 2025, 23:31 • Новости дня
    Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье

    Воробьев сообщил о 21 сбитом в Подмосковье БПЛА и одном пострадавшем

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО и средствами РЭБ сбили и подавили в Подмосковье 21 БПЛА в семи муниципалитетах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек –  мужчина 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет», – добавил он.

    Воробьев уточнил, что с осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

    На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы, добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 22:50 • Новости дня
    Россети сообщили о сроках восстановления электроснабжения в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    В подмосковных Жуковском, Лыткарино и Раменском энергетики восстанавливают электроснабжение у части потребителей.

    Как сообщили в компании «Россети Московский регион», обрыв электроснабжения в трех городах Московской области произошел в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ. Из-за аварии полностью или частично остались без электричества жители Жуковского, Лыткарино и Раменского.

    «В данный момент четыре бригады энергетиков компании «Россети Московский регион» с привлечением четырех единиц спецтехники производят осмотр поврежденного электрооборудования. До конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объёме», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    По данным компании, специалисты уже восстановили электроснабжение более трети потребителей на Юго-Востоке Подмосковья.

    «В район направлены 63 резервных источника электроснабжения», – уточнили там.

    В министерстве энергетики Московской области сообщили о подключении к электроснабжению всех социальных объектов Раменкского.

    «Электроснабжение по постоянной схеме будет подано в 22.30, на данный момент все соцобъекты подключены к электроснабжению, ведётся запуск электроэнергии в жилые дома», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале декабря электроснабжение в подмосковной Балашихе восстановили после аварийного отключения. На Камчатке около 5,5 тыс. человек остались без света и тепла из-за метели. В результате аварийного отключения подстанции в городе Тайга в Кемеровской области электроэнергии лишились свыше 10 тыс. потребителей.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
    @ REUTERS/Christian Mang

    Tекст: Илья Абрамов

    Декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии. Общий индекс конфронтации растет, однако США демонстрируют противоположную динамику.

    Согласно декабрьскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран ЕС и НАТО достиг рекордных значений. Если в октябре 2025 года разброс показателей составлял от 25 до 75 баллов, то теперь он вырос до от 50 до 95 баллов соответственно.

    Первое место с 95 баллами разделили Германия и Британия. Обе страны передали Украине вооружения: ФРГ направила две системы Patriot, а Соединенное Королевство – ракеты Martlet. Помимо этого, они предоставили Киеву финансирование: ЕС согласовал кредит в размере 90 млрд долларов, а Лондон выделил 805 млн долларов на закупку американской техники.

    Резкий скачок враждебности продемонстрировала Польша: заработав 90 баллов, страна переместилась с седьмого места в ноябре на второе. Такой результат стал прямым следствием ее военной политики: Варшава выделила Киеву 100 млн евро на закупку американских вооружений по программе PURL и согласилась разместить на своей территории учебный лагерь для ВСУ.

    Третье место занимает Эстония (85 баллов). Прибалтийская республика поддержала продление 19 пакетов антироссийских санкций ЕС ещё на полгода и выступила за передачу Украине замороженных российских активов.Четвёртую строку делят Латвия и Дания (по 80 баллов). Обе страны участвовали в масштабных учениях НАТО Freezing Winds, что также отразилось на их высоких показателях враждебности.

    Пятую строчку рейтинга занимает Литва (75 баллов), шестую – делят Финляндия и Франция (70 баллов). Все три страны оказывали финансовую поддержку ВСУ. Следом с 65 баллами расположилась Швеция, которая также поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.

    Восьмую строку занимают Нидерланды, Чехия и вернувшаяся в рейтинг Хорватия – по 60 баллов. Рост показателей Загреба связан с наращиванием военной помощи: республика передала Украине танки М-84, а также присоединилась к кредитной программе ЕС для Киева на 90 млрд евро.

    Девятое место заняли США с 55 баллами, опустившись на три позиции по сравнению с ноябрем. Это подтверждает тенденцию к снижению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, наблюдаемую весь четвертый квартал 2025 года. На той же строчке оказались Австрия и Греция.

    Большая группа стран собралась на десятой позиции. Рейтинг замыкают сразу шесть государств: Австралия, Бельгия, Болгария, Италия, Канада и Румыния с результатом 50 баллов.

    Лишь два участника списка оказались минимально недружественными, набрав всего по 5 баллов – Тайвань и Багамские Острова (для сравнения, в ноябре таких было шесть).

    Составители рейтинга отметили, что наибольший рост индекса показали страны, усилившие военную помощь Украине – Германия, Дания, Британия и Польша. Также резко увеличилось число правительств, оказывающих максимальное санкционное давление. Если в ноябре только Британия одновременно вводила новые ограничения и поддерживала передачу российских активов Киеву, то в декабре таких стран стало уже 12.

    Более подробно с «Рейтингом недружественных правительств» можно ознакомиться в развернутом аналитическом материале газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    FIS предоставила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

    Стало известно о предоставлении нейтрального статуса Андрееву, Новицкому, Ивановой, Хуртину, Манькову

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная федерация лыжного спорта одобрила нейтральный статус для пяти новых российских спортсменов, что дает им право выступать в международных соревнованиях.

    Как сообщает ТАСС, право на выступление под нейтральным флагом предоставлено фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому, Светлане Ивановой, сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манькову. Также аналогичный статус получили тренеры по фристайлу Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.

    Ранее нейтральные статусы были выданы другим российским лыжникам, фристайлистам, сноубордистам и горнолыжникам, в числе которых Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Анастасия Таталина, Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова, Наталья Шерина, Артем Галунин, Мария Травиничева, Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, Михаил Назаров и Данил Садреев.

    Непряева и Коростелев уже выступили на этапе Кубка мира в Давосе и получили лицензии для участия в Олимпийских играх в различных дисциплинах, однако эти лицензии не считаются именными.

    Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске спортсменов из России до турниров FIS, позволив им соревноваться как нейтральным атлетам. Критерии FIS требуют, чтобы российские спортсмены не имели добровольных связей с армией, службами безопасности России или Белоруссии и не выражали поддержки специальной военной операции на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус трем российским горнолыжникам, доведя общее число спортсменов с таким статусом до десяти.

    Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила право участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    В РПЦ сообщили о гибели в ДНР протоиерея Василия Кийко

    Tекст: Катерина Туманова

    Священник Донецкой епархии протоиерей Василий Кийко трагически погиб во время выполнения пастырского долга на территории Красноармейского района ДНР, где был настоятелем Покровского храма села Гришино.

    «В результате боевых действий 29 декабря 2025 года, на 62-м году жизни, трагически погиб протоиерей Василий Кийко, настоятель Покровского храма села Гришино Красноармейского района Донецкой Народной Республики», – сообщили  на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

    Прихожане храма смогли забрать тело священника с места гибели, однако из-за чрезвычайных обстоятельств чин погребения будет совершен заочно. Донецкая епархия призвала духовенство и мирян вознести молитвы об упокоении его души и выразила соболезнования родным и близким погибшего.

    Василий Кийко родился 1 января 1964 года в Днепропетровской области, с 1997 года занимал должность настоятеля Покровского храма. В 1999 году его возвели в сан протоиерея. До этого он получил среднее образование, служил в Советской армии и исполнял церковные послушания в нескольких приходах Донбасса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили присвоить звание Героя России погибшему на херсонском направлении священнику и отцу 11 детей Сергию Вайде. При атаке дронов ВСУ в ДНР погиб священник с супругой и семья прихожан с ребенком.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Балицкий сообщил об отключении электричества у 170 тыс. абонентов из-за ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Массированная атака ударных БПЛА ВСУ по энергетическим объектам Запорожской области привела к аварийному отключению электроснабжения, в связи с чем глава региона Евгений Балицкий провел оперативное совецание.

    «Отключение затронуло около 170 тыс. абонентов. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», – написал он в Telegram-канале.

    По словам Балицкого, трудности, «которые вызваны атакой укронацистского режима» какое-то время будут ощущаться жителями региона, но он пообещал выполнить все поставленные перед руководством области задачи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ 27 декабря атаковали село Водяное в Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе. На следующий день в Запорожской области два человека пострадали из-за удара ВСУ по микроавтобусу. Во вторник ВСУ нанесли более 20 ударов по энергетике Запорожской области.


    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 00:43 • Новости дня
    Канун Нового года и День всеобщего часа мира отмечается 31 декабря

    Tекст: Катерина Туманова

    Последний день 2025 года, среда, 31 декабря, – важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    В среду, 31 декабря, отмечается канун Нового года, который во времена царя Петра I решено было отмечать 1 января, а не 1 сентября, как с 1492 по 1700 годы. И не с сотворения мира, а от Рождества Христова.

    День всеобщего часа мира также отмечается ежегодно 31 декабря с 23.30 до 1 января 12.30. Его задача – сделать вклад в мир, свободный от конфликтов. Даже силой мысли, молитвами, песнями и стихами. Инициатором праздника стала активистка и общественный деятель доктор Барбара Кондрон, которая впервые предложила провести такое торжество в 1995 году.

    Еще один глобальный праздничный мотив 31 декабря – День медитации о мире на планете, ради которой с 1986 года люди многих стран хотя бы на несколько минут удаляются от праздничной суеты, чтобы подумать о добре и мире в новом году для своих стран и всей планеты.

    Профессиональный праздник День Центра специальных перевозок МВД России (ФКУ ГЦСП МВД России) отмечают 31 декабря специалисты, которые управляют  специальными и воинскими перевозками, охраняют грузы и обеспечивают безопасность на транспорте.

    Кроме того, в США 31 декабря отмечают День шампанского, в Киргизии – День работников таможенной службы, в Шотландии – Хогманай – праздник последнего дня года.

    Именинники сегодня Зоя, Марк, Викториан, Михаил и Симеон.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 04:50 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждены дома, причал и НПЗ

    Два человека пострадали при атаке дронов в Туапсе

    Tекст: Катерина Туманова

    Двое пострадавших от дронов ВСУ переданы медикам, пять домов получили повреждения остекления, на причале и на территории НПЗ возник пожар, сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

    «В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», – сообщили там.

    В четырех многоквартирных домах и одном частном повреждено остекление, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении, уточнили в оперштабе.

    «На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили – на площади в 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», – добавили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили за три вечерних часа вторника 27 дронов над регионами России. Газовая труба в жилом секторе и причал в порту повреждены в Туапсе из-за БПЛА.


    Комментарии (0)
    Подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску
    Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    Guardian добавила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

«Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат?

    Западная пресса научилась признавать достижения России

    Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я и

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

