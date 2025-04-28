На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
Путин поручил проанализировать поддержку жителей приграничных регионов
Путин поручил проанализировать поддержку жителей приграничных регионов России
Президент России Владимир Путин поручил Совету Федерации вместе с кабмином проанализировать меры поддержки людей в Курской области, а также во всем приграничье.
«Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми», – сказал глава государства на встрече с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.
Ранее российское правительство выделило дополнительные средства для выплаты компенсаций семьям Курской области, вынужденным покинуть дома из-за обстрелов.
В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов подчеркнул важность повторной помощи жителям приграничья, вынужденным неоднократно покидать жилье из-за боевых действий.