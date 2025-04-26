Кабмин выделил 1,3 млрд рублей пострадавшим жителям Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Распоряжение о предоставлении более 1,3 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА «Новости». Средства предназначены для компенсаций за наем жилья семьям, которые покинули свои дома с мая по июль 2025 года из-за обстрелов. В пресс-службе правительства подчеркнули, что помощь получат свыше 21 тыс. семей.

«Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из-за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении кабмина.

Мишустин поручил министерству финансов и министерству строительства и ЖКХ оперативно довести средства до Курской области, чтобы выплаты получили все нуждающиеся.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения.

В понедельник сообщалось, что ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки.