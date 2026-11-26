Посольство России: Вандалы осквернили памятник советским воинам в Польше

Tекст: Денис Тельманов

В ходе планового мониторинга дипломаты зафиксировали разбитую мемориальную плиту и поврежденный обелиск, от которого откололись фрагменты песчаника, сообщает посольство России в Польше в Telegram. В дипмиссии напомнили, что мемориал неоднократно подвергался нападениям вандалов в 2014, 2016, 2017 и 2020 годах.

Отмечается, что место захоронения включено в совместный российско-польский каталог мест захоронения жертв Второй мировой войны. Дипломаты подчеркнули, что по соглашению 1994 года польская сторона обязалась обеспечивать сохранность мемориальных объектов.

В посольстве констатировали, что кампания польских властей по демонтажу советских мемориалов создает атмосферу, способствующую кощунственным актам, объектами которых становятся уже непосредственно места захоронений.

Дипмиссия потребовала принять меры для восстановления памятника, наказания виновных и недопущения инцидентов. Обращения направлены в Минкультуры и МИД Польши, а также воеводе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала свинством снос памятника советским воинам в польском Бытоме.

В июне 2026 года Захарова заявила об активизации кампании по уничтожению советского и российского мемориального наследия в Прибалтике, Польше и на Украине.

В январе 2026 года снос памятника советским солдатам в Польше назвали шагом к возрождению нацизма.