Захарова назвала снос памятника военным СССР в Польше шагом к возрождению нацизма

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше. Она подчеркнула, что демонтаж мемориала, посвященного советским военным, освободившим узников Освенцима, – это, по ее словам, «прямой и, к сожалению, короткий путь к возрождению нацизма», передает РИА «Новости».

Дипломат также отметила, что Москва предостерегает от того, чтобы подобные инциденты, как в Кракове, не стали обычной практикой в Европе. Захарова заявила, что целенаправленное замалчивание решающей роли Советского Союза в освобождении Европы и концлагерей приводит к росту агрессии и антисемитских проявлений, когда, по ее словам, «в Кракове теперь плюют ребе в лица и бьют их».

Ранее российская дипломатическая миссия потребовала разъяснений в связи с решением эстонских властей о переносе памятников и захоронений советских солдат периода Великой Отечественной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в волости Пылва на юго-востоке Эстонии начались работы по демонтажу советских мемориалов и переносу останков времен ВОВ. Власти Эстонии ранее объявили об очередном этапе сноса памятников советским воинам на территории страны. На месте демонтированных мемориалов планируется провести перезахоронение останков солдат на специальных кладбищах.