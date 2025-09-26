Посольство России обратилось к МИД Эстонии из-за переноса советских захоронений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД балтийской республики по поводу решения о демонтаже памятников советской эпохи и переносе воинских захоронений в уезде Пылвамаа, передает ТАСС.

В заявлении дипломатов говорится: «Власти Эстонской Республики продолжают борьбу с теми, кто уже не может дать отпор. В этот раз гробокопатели нацелились на воинские захоронения и возведенные в честь освободителей республики от гитлеровцев монументы в Пылваской волости».

В диппредставительстве напомнили о нарушении Таллином международных обязательств по уважению к местам захоронения погибших воинов. Посольство выразило уверенность, что подобное «надругательство над останками героев-освободителей» будет оценено российскими правоохранительными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в волости Пылва на юго-востоке Эстонии начались работы по демонтажу советских мемориалов и переносу останков времен Великой Отечественной войны. Власти Эстонии ранее объявили об очередном этапе сноса памятников советским воинам на территории страны. На месте демонтированных мемориалов планируется провести перезахоронение останков солдат на специальных кладбищах.