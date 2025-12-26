Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
На Украине решили ужесточить ограничения для русского языка
Рада предложила ужесточить контроль использования русского языка
Верховная рада Украины разрабатывает законопроект, который предполагает дальнейшее ужесточение ограничений на использование русского языка.
Документ предлагает минимизировать присутствие русского языка во всех сферах, а также ввести ответственность за нарушение языковой политики. В сообщении Рады отмечается: «Верховная рада постановляет... рекомендовать кабинету министров разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущения использования (русского) языка», передает РИА «Новости».
Одно из ключевых положений предполагает внедрение технологий для выявления и блокировки русскоязычного контента в медиапространстве страны. Законодатели также предлагают сделать обязательным использование украинского языка внутри семьи и при воспитании детей. За несоблюдение предлагается ввести меры ответственности.
Законопроект затрагивает деловую и юридическую сферу, предусматривая защиту соискателей от дискриминации по языковому признаку, а также разработку уникального «украинского» шрифта для оформления нормативных актов. На данный момент не уточняется, будет ли этот шрифт основан на кириллице или латинице.
Отдельно отмечается политика государственного «сопровождения» молодых семей с детьми, в рамках которой будет вестись контроль за использованием украинского культурного продукта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белой Церкви под Киевом запретили использование «русскоязычного культурного продукта». Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Раду в неонацизме и русофобии после отмены защиты русского языка. Власти Украины пожаловались, что жители Киева стали чаще использовать русский язык в повседневной жизни.
Напомним, украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.