Рада предложила ужесточить контроль использования русского языка

Tекст: Дарья Григоренко

Документ предлагает минимизировать присутствие русского языка во всех сферах, а также ввести ответственность за нарушение языковой политики. В сообщении Рады отмечается: «Верховная рада постановляет... рекомендовать кабинету министров разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущения использования (русского) языка», передает РИА «Новости».

Одно из ключевых положений предполагает внедрение технологий для выявления и блокировки русскоязычного контента в медиапространстве страны. Законодатели также предлагают сделать обязательным использование украинского языка внутри семьи и при воспитании детей. За несоблюдение предлагается ввести меры ответственности.

Законопроект затрагивает деловую и юридическую сферу, предусматривая защиту соискателей от дискриминации по языковому признаку, а также разработку уникального «украинского» шрифта для оформления нормативных актов. На данный момент не уточняется, будет ли этот шрифт основан на кириллице или латинице.

Отдельно отмечается политика государственного «сопровождения» молодых семей с детьми, в рамках которой будет вестись контроль за использованием украинского культурного продукта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белой Церкви под Киевом запретили использование «русскоязычного культурного продукта». Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Раду в неонацизме и русофобии после отмены защиты русского языка. Власти Украины пожаловались, что жители Киева стали чаще использовать русский язык в повседневной жизни.

Напомним, украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.