В Белой Церкви под Киевом запретили использовать «русскоязычный культурный продукт»

Tекст: Дарья Григоренко

Сообщается, что за это решение проголосовали депутаты местного горсовета. Мораторий распространяется на любые формы публичного использования продукции на русском языке на территории общины, передает ТАСС.

В городской администрации уточнили, что решение принято на основании обращения языкового омбудсмена Елены Ивановской. В письме омбудсмен отметила, что получает жалобы на публичное исполнение песен на русском языке, а также на проведение концертов и прочих мероприятий с русской музыкой.

Таким образом, в ближайшее время муниципальные органы и учреждения Белой Церкви должны воздерживаться от организации и поддержки мероприятий с русскоязычной музыкой или иными культурными продуктами на русском языке.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что Верховная рада Украины исключила русский язык из перечня языков, находящихся под защитой Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, что стало проявлением неонацизма и крайней русофобии со стороны украинских властей.

Напомним, в среду украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины заявили, что жители Киева стали чаще использовать русский язык.