Tекст: Катерина Туманова

«Сегодняшнее событие – это результат попыток Зеленского проигнорировать предыдущие две серии коррупционного скандала «Миндичгейт» и мелкими отставками и манипуляциями отгородиться от этого крупного коррупционного скандала, не изменив собственных подходов к освоению бюджетов или проводимой политики. Те, кто стоят за антикоррупционными органами, имеют непосредственное отношение к Соединенным Штатам», – заявил дипломат ТАСС.

Ранее на Украине отчитались о раскрытии организованной преступной группы. Злоумышленников подозревают в незаконной легализации 10,5 млн долларов при строительстве элитного жилья под Киевом, а одним из главных фигурантов оказался бывший руководитель офиса Зеленского.

«Шансов удержать этот скандал внутри страны и игнорировать практически нет. У Зеленского есть все шансы получить ярлык человека, которому выделялись колоссальные суммы денег, а он являлся откровенным коррупционером, осваивающим эти деньги», – подчеркнул Мирошник.

Напомним, вечером понедельника экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в комментариях некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС. Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал.