WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на Трампа инсценировкой

WP: Каждый четвертый американец считает покушения на Трампа инсценировкой

Tекст: Катерина Туманова

Около четверти американцев считают апрельскую стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома постановкой, пишет The Washington Post. Согласно опросу компании NewsGuard, среди демократов в это верят примерно треть респондентов, в то время как среди республиканцев – один из восьми.

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще склонны считать инцидент инсценировкой по сравнению со старшим поколением. Всего 24% совершеннолетних граждан США назвали событие в отеле Washington Hilton фейком, 45% признали его подлинным, а еще 32% затруднились с ответом.

«Это поразительно», – заявила редактор NewsGuard София Рубинсон.

По ее словам, результаты подчеркивают растущий скептицизм американцев по отношению к правительству и прессе, а также готовность доверять непроверенной информации в интернете.

Белый дом категорически отверг теории заговора. В заявлении администрации подчеркивается, что любой, кто считает покушения на президента Трампа постановкой, является полным идиотом.

Исследование также затронуло предыдущие инциденты. Покушение на митинге в Батлере сочли инсценировкой 24% опрошенных, включая 42% демократов и 7% республиканцев. Нападение в гольф-клубе во Флориде назвали фейком 16% респондентов.

Джоан Донован, профессор Бостонского университета, занимающаяся исследованием манипуляций в СМИ, заявила, что результаты свидетельствуют о роли показухи в президентстве Трампа.

«Кажется невероятным, что это все было инсценировано,. Весь правительственный аппарат превратился в реалити-шоу», – сказала Донован о стрельбе во время ужина с корреспондентами.