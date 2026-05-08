Двухпартийная система разочаровала британцев

Tекст: Анастасия Куликова

В Британии прошли муниципальные выборы: граждане голосовали за будущих представителей органов самоуправления Англии, парламентов Шотландии и Уэльса. По их результатам правящая Лейбористская партия терпит катастрофическое поражение, а абсолютным триумфатором выглядит правая Reform UK во главе с Найджелом Фараджем.

После обработки около половины бюллетеней лейбористы получили 310 депутатских мандатов, а потеряли 399. Фракция уступила в имеющем символическое значение Вестминстере – районе Лондона, в котором находится резиденция премьер-министра и парламент, а также лишилась большинства в отдельных советах Манчестера и Уигана.

Реформисты же получили 593 места в советах. Партия впервые с момента своего появления в 2018 году получила большинство в одном из муниципальных советов Лондона. Фарадж назвал происходящее «поистине историческим сдвигом в британской политике», поскольку его политическая сила смогла добиться поддержки как в традиционно консервативных районах, так и в округах, где десятилетиями доминировали лейбористы, сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр Британии Кир Стармер, в свою очередь, назвал предварительные итоги «жесткими». «Это больно, и это должно быть больно, и я беру на себя ответственность. Когда избиратели посылают нам такой сигнал, мы должны задуматься и отреагировать», – сказал он. При этом политик заявил, что не намерен покидать свой пост. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал», – отметил Стармер.

Причин поражения правящей Лейбористской партии несколько. Первая состоит в том, что на протяжении года она демонстрировала кризис государственного и политического управления, указал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight. «Фракция, по сути, не смогла выполнить обещания, заявленные в предвыборном манифесте», – пояснил он.

Вторая причина – скандал, связанный с назначением Питера Мандельсона послом в США. «Это значительно сказалось на рейтингах лейбористов», – уточнил собеседник. «Кроме того, – продолжил политолог, – происходили внутрипартийные склоки, постоянная борьба между флангами. В итоге у электората сложилось ощущение, что Лейбористская партия некомпетентна», – считает Куликов.

Он напомнил, что традиционно на местных выборах ситуация складывалась так: если избиратели были недовольны лейбористами, они перетекали к консерваторам – и наоборот. «Особенность этих выборов в том, что проиграли обе основные партии страны», – сказал эксперт, отметив, что консерваторы не получили тех голосов, которые они обычно «брали» за счет неудачи оппонентов.

«Дело в том, что общество устало от Консервативной партии за 15 лет ее правления. За это время уровень жизни в Британии не вырос. Более того, до сих пор приходится разбираться с последствиями политики Бориса Джонсона, который пустил рекордное количество мигрантов», – отметил Василий Егоров, эксперт по британской политике, автор Telegram-канала Westminster.

«Сейчас, как мы видим, усиливаются либерал-демократы и "зеленые".

Но настоящим триумфатором оказалась партия Reform UK Найджела Фараджа», – указал Куликов. По его мнению, на победу этой политической силы сыграло как минимум два фактора. «Во-первых, это тема борьбы с миграцией, которая на локальном уровне срезонировала в большей степени, нежели на общенациональном», – считает собеседник.

Во-вторых, Фараджу удалось расколоть консерваторов, и к его партии в последние месяцы присоединились многие крупные политики прошлых лет из тори. Это значительно повысило доверие избирателей к реформистам, на которых начали смотреть как на альтернативу Консервативной партии», – детализировал политолог.

Егоров считает, что еще одним фактором, позволившим Фараджу добиться значительных результатов, стало сохранение влияния прежней коалиции политика, в том числе Brexit Party. «Он ее умело расширяет, правильно работает по социальным сетям. И разочаровавшийся консервативный избиратель позволяет ему получать 25-30%», – уточнил эксперт. Политолог Малек Дудаков, в свою очередь, напомнил, что на местных выборах в прошлом году «фараджисты» взяли 41% мест.

Сейчас же доля «партии реформ» упала до 33%.

«Это все равно больше, чем у остальных. Однако есть ощущение, что Фарадж достиг пика популярности. По нему сильно ударила война в Иране, которую тот изначально поддержал. Но последовавший энергокризис заставил реформистов переобуваться в воздухе. Их связи с Трампом очень не нравятся электорату, который нынче скверно относится к США. 68% британцев считают, что Америка вредит всему миру», – написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт указал, что в правящем кабинете полный раздрай: часть министров требует от Стармера уйти в отставку, другие пока сохраняют лояльность премьеру. «Электоральный коллапс лейбористов может спровоцировать внутрипартийный бунт и крах кабинета Стармера», – считает Дудаков. Схожей точки зрения придерживается Куликов. Он также упомянул, что в Лейбористской партии есть голоса тех, кто с оптимизмом реагирует на результаты выборов – мол, «могло быть и хуже, поэтому можно дать Стармеру возможность исправить ситуацию».

По его мнению, уйдет ли нынешний премьер в отставку, станет понятно в течение месяца. «Стармер может увиливать, пытаться предпринять какие-то шаги, но ему ничего не дадут сделать, особенно если министры начнут покидать свои должности, при этом демонстративно выражая несогласие с упертостью главы правительства. В этом случае у политика просто не останется выбора», – указал политолог.

На кого заменят Стармера – судить сложно,

признается Куликов. «Какой-то одной фигуры не вырисовывается. Вариантов может быть много. Но кто бы ни занял пост главы правительства, он вряд ли объявит досрочные выборы», – полагает политолог. По его словам, Лейбористская партия может постоянно менять лидеров, будучи недовольной тем, что рейтинг никак не растет.

Но, подчеркнул собеседник, проводить выборы они не станут из страха получить катастрофические результаты и потерять места в парламенте. «Еще до местных выборов отмечалось, что партийная система Британии переходит от двухпартийной модели к пятипартийной. Голоса в пользу этого утверждения, мне кажется, постепенно будут крепнуть и умножаться», – добавил Куликов.

«Если же Стармер удержится, то он, вероятно, проведет перестановку в правительстве

и заменит нелояльных министров. Что касается политического аспекта, то я не думаю, что тут можно говорить о чем-то конкретном. Стармер занят, по сути, выживанием. Можно ожидать роста популизма, попыток найти политические решения, которые позволят ему удержаться у власти», – рассуждает Куликов.

Как полагает Егоров, Стармер останется премьером просто потому, что у лейбористов нет подходящей замены на премьерский пост. «Эндрю Бернэм, мэр Большого Манчестера, не может баллотироваться, так как не является членом Палаты общин. Другие потенциальные претенденты, включая бывшего заместителя главы правительства Анджелу Рейнер, также не подходят. Скамейка запасных мала, и возможности выбрать единую альтернативу пока не просматриваются», – заключил эксперт.