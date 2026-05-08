  Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Военкор Пегов: Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 22:05 • В мире

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    Двухпартийная система разочаровала британцев
    @ Toby Melville/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру?

    В Британии прошли муниципальные выборы: граждане голосовали за будущих представителей органов самоуправления Англии, парламентов Шотландии и Уэльса. По их результатам правящая Лейбористская партия терпит катастрофическое поражение, а абсолютным триумфатором выглядит правая Reform UK во главе с Найджелом Фараджем.

    После обработки около половины бюллетеней лейбористы получили 310 депутатских мандатов, а потеряли 399. Фракция уступила в имеющем символическое значение Вестминстере – районе Лондона, в котором находится резиденция премьер-министра и парламент, а также лишилась большинства в отдельных советах Манчестера и Уигана.

    Реформисты же получили 593 места в советах. Партия впервые с момента своего появления в 2018 году получила большинство в одном из муниципальных советов Лондона. Фарадж назвал происходящее «поистине историческим сдвигом в британской политике», поскольку его политическая сила смогла добиться поддержки как в традиционно консервативных районах, так и в округах, где десятилетиями доминировали лейбористы, сообщает «Интерфакс».

    Премьер-министр Британии Кир Стармер, в свою очередь, назвал предварительные итоги «жесткими». «Это больно, и это должно быть больно, и я беру на себя ответственность. Когда избиратели посылают нам такой сигнал, мы должны задуматься и отреагировать», – сказал он. При этом политик заявил, что не намерен покидать свой пост. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал», – отметил Стармер.

    Причин поражения правящей Лейбористской партии несколько. Первая состоит в том, что на протяжении года она демонстрировала кризис государственного и политического управления, указал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight. «Фракция, по сути, не смогла выполнить обещания, заявленные в предвыборном манифесте», – пояснил он.

    Вторая причина – скандал, связанный с назначением Питера Мандельсона послом в США. «Это значительно сказалось на рейтингах лейбористов», – уточнил собеседник. «Кроме того, – продолжил политолог, – происходили внутрипартийные склоки, постоянная борьба между флангами. В итоге у электората сложилось ощущение, что Лейбористская партия некомпетентна», – считает Куликов.

    Он напомнил, что традиционно на местных выборах ситуация складывалась так: если избиратели были недовольны лейбористами, они перетекали к консерваторам – и наоборот. «Особенность этих выборов в том, что проиграли обе основные партии страны», – сказал эксперт, отметив, что консерваторы не получили тех голосов, которые они обычно «брали» за счет неудачи оппонентов.

    «Дело в том, что общество устало от Консервативной партии за 15 лет ее правления. За это время уровень жизни в Британии не вырос. Более того, до сих пор приходится разбираться с последствиями политики Бориса Джонсона, который пустил рекордное количество мигрантов», – отметил Василий Егоров, эксперт по британской политике, автор Telegram-канала Westminster.

    «Сейчас, как мы видим, усиливаются либерал-демократы и "зеленые".

    Но настоящим триумфатором оказалась партия Reform UK Найджела Фараджа», – указал Куликов. По его мнению, на победу этой политической силы сыграло как минимум два фактора. «Во-первых, это тема борьбы с миграцией, которая на локальном уровне срезонировала в большей степени, нежели на общенациональном», – считает собеседник.

    Во-вторых, Фараджу удалось расколоть консерваторов, и к его партии в последние месяцы присоединились многие крупные политики прошлых лет из тори. Это значительно повысило доверие избирателей к реформистам, на которых начали смотреть как на альтернативу Консервативной партии», – детализировал политолог.

    Егоров считает, что еще одним фактором, позволившим Фараджу добиться значительных результатов, стало сохранение влияния прежней коалиции политика, в том числе Brexit Party. «Он ее умело расширяет, правильно работает по социальным сетям. И разочаровавшийся консервативный избиратель позволяет ему получать 25-30%», – уточнил эксперт. Политолог Малек Дудаков, в свою очередь, напомнил, что на местных выборах в прошлом году «фараджисты» взяли 41% мест.

    Сейчас же доля «партии реформ» упала до 33%.

    «Это все равно больше, чем у остальных. Однако есть ощущение, что Фарадж достиг пика популярности. По нему сильно ударила война в Иране, которую тот изначально поддержал. Но последовавший энергокризис заставил реформистов переобуваться в воздухе. Их связи с Трампом очень не нравятся электорату, который нынче скверно относится к США. 68% британцев считают, что Америка вредит всему миру», – написал он в своем Telegram-канале.

    Эксперт указал, что в правящем кабинете полный раздрай: часть министров требует от Стармера уйти в отставку, другие пока сохраняют лояльность премьеру. «Электоральный коллапс лейбористов может спровоцировать внутрипартийный бунт и крах кабинета Стармера», – считает Дудаков. Схожей точки зрения придерживается Куликов. Он также упомянул, что в Лейбористской партии есть голоса тех, кто с оптимизмом реагирует на результаты выборов – мол, «могло быть и хуже, поэтому можно дать Стармеру возможность исправить ситуацию».

    По его мнению, уйдет ли нынешний премьер в отставку, станет понятно в течение месяца. «Стармер может увиливать, пытаться предпринять какие-то шаги, но ему ничего не дадут сделать, особенно если министры начнут покидать свои должности, при этом демонстративно выражая несогласие с упертостью главы правительства. В этом случае у политика просто не останется выбора», – указал политолог.

    На кого заменят Стармера – судить сложно,

    признается Куликов. «Какой-то одной фигуры не вырисовывается. Вариантов может быть много. Но кто бы ни занял пост главы правительства, он вряд ли объявит досрочные выборы», – полагает политолог. По его словам, Лейбористская партия может постоянно менять лидеров, будучи недовольной тем, что рейтинг никак не растет.

    Но, подчеркнул собеседник, проводить выборы они не станут из страха получить катастрофические результаты и потерять места в парламенте. «Еще до местных выборов отмечалось, что партийная система Британии переходит от двухпартийной модели к пятипартийной. Голоса в пользу этого утверждения, мне кажется, постепенно будут крепнуть и умножаться», – добавил Куликов.

    «Если же Стармер удержится, то он, вероятно, проведет перестановку в правительстве

    и заменит нелояльных министров. Что касается политического аспекта, то я не думаю, что тут можно говорить о чем-то конкретном. Стармер занят, по сути, выживанием. Можно ожидать роста популизма, попыток найти политические решения, которые позволят ему удержаться у власти», – рассуждает Куликов.

    Как полагает Егоров, Стармер останется премьером просто потому, что у лейбористов нет подходящей замены на премьерский пост. «Эндрю Бернэм, мэр Большого Манчестера, не может баллотироваться, так как не является членом Палаты общин. Другие потенциальные претенденты, включая бывшего заместителя главы правительства Анджелу Рейнер, также не подходят. Скамейка запасных мала, и возможности выбрать единую альтернативу пока не просматриваются», – заключил эксперт.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

