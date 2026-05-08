Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.6 комментариев
Песков сообщил о насыщенном встречами 9 Мая у Путина
В субботу, 9 мая, российский лидер Владимир Путин проведет не менее десяти встреч с гостями из других государств, прибывшими на торжества в честь Дня Победы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Более десяти», – ответил Песков на вопрос журналистов, сколько встреч запланировано у Путина на 9 мая.
Он добавил, что обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом в организации праздничных мероприятий в Москве, а также напомнил, что России не нужно «ничье дозволение», чтобы проводить Парад Победы.
«Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».