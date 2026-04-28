ЕС пригрозил санкциями из-за украинского зерна в Израиле
Евросоюз задумался о персональных санкциях против израильских структур на фоне поставок в страну пшеницы, вывезенной с новых территорий России.
Евросоюз рассматривает введение санкций против израильских граждан и компаний, которые помогают России обходить международные ограничения, пишет Haaretz.
В заявлении ЕС говорится: «Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать незаконную военную кампанию России и обходить санкции».
Поводом стал сухогруз, заподозренный в перевозке зерна, вывезенного с освобожденных территорий, который в воскресенье прибыл в залив Хайфы.
Брюссель запросил у Израиля подробные данные о поставках украинской пшеницы, ввезенной через Россию.
На происходящее резко отреагировал Киев: власти на Украине вызвали посла Израиля для объяснений в связи с сообщениями о поставках подозрительного зерна.
Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за возможного захода в порт Хайфы российского судна с зерном с новых территорий России.
Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД Украины для вручения ноты протеста из-за прибытия в порт Хайфы второго коммерческого судна с российским зерном.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о бездоказательности украинских обвинений в закупках зерна из новых российских регионов.