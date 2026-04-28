В США отмечен рекордный за 25 лет финансовый пессимизм граждан

Tекст: Мария Иванова

Более половины американцев считают, что их финансовое положение ухудшается, передает портал Axios со ссылкой на данные опроса Gallup.

Согласно исследованию, проведенному с 1 по 15 апреля, 55% респондентов заявили о негативных изменениях в своих финансах. В прошлом году этот показатель составлял 53%, а в 2024 году – 47%.

Текущий уровень пессимизма стал самым высоким с 2001 года, превысив даже показатели периодов рецессии во время пандемии и после финансового кризиса.

Уже пятый год подряд число граждан, заявляющих об ухудшении финансов, превышает количество тех, кто видит улучшения. Главной финансовой проблемой 31% опрошенных назвали стоимость жизни.

Большинство американских граждан признали сильный удар подорожания топлива по семейному бюджету.

Почти половина жителей страны обвинили главу Белого домаа в росте цен на энергоносители.