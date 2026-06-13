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Reuters: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут провести неформальные переговоры на полях предстоящего мероприятия во французском Эвиан-ле-Бене, сообщает Reuters.
Президент США может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который пройдет во Франции на следующей неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
«Трамп примет участие в рабочей сессии G7 с ... Зеленским, могут встретиться на полях», – цитирует издание высокопоставленного американского чиновника.
Отмечается, что официальная двусторонняя встреча политиков не запланирована.
Саммит «Большой семерки» состоится в городе Эвиан-ле-Бен недалеко от границы со Швейцарией. Ожидается, что участники обсудят конфликт в Иране и его последствия для экономики, а также другие актуальные международные вопросы.
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в посвященной украинскому конфликту сессии G7.
Американский лидер запланировал визит на этот саммит вопреки разногласиям с союзниками.