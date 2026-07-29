В Совбезе назвали цели ВСУ при ударах по Wildberries

Замсекретаря Совбеза Масленников назвал атаки ВСУ на Wildberries терроризмом

Tекст: Антон Антонов

«Давайте называть вещи своими именами. Конечно, это терроризм и военное преступление. Кстати, верховный комиссариат ООН по правам человека именно так и трактует события в Котовске и Электростали. Поэтому в случае с Wildberries, как и со всеми преступлениями такого рода, психологический и социально-политический эффект явно доминирует», – заявил Масленников в интервью газете «Ведомости».

По его словам, экономический ущерб носит точечный характер, а бизнес платформы остается устойчивым. Главная цель таких ударов заключается в психологическом давлении на общество и дестабилизации внутренней обстановки.

Масленников отметил, что маркетплейсы стали символом стабильности для граждан, а 65% аудитории площадки составляют женщины. Кроме того, атаки бьют по малому бизнесу, вызывая простои и локальные финансовые потери, которые активно тиражируются в социальных сетях для создания медийного резонанса.

«В-третьих, медийный эффект. Крупные пожары, человеческие жертвы, задержки поставок, жалобы продавцов и покупателей формируют резонанс в соцсетях и СМИ, демонстрируют способность Киева бить по гражданским объектам в европейской части России», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека назвал эти целенаправленные удары военным преступлением.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким объявила о перестройке логистики для минимизации задержек.