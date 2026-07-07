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    7 июля 2026, 14:36 • В мире

    Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы

    Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина за последние 12 дней лишилась минимум 37 автозаправочных станций, сообщило Минобороны. В Киеве уже признали удары по АЗС «огромной проблемой». Эксперты поясняют: системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ. Как устроена топливная инфраструктура на Украине и что предпримет противник?

    ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    В Черниговской области фактически прекратили работу все автозаправочные станции после целенаправленных ударов ВС РФ.

    По данным Forbes Ukraine, за последний месяц российские войска нанесли удары примерно по 100 автозаправочным станциям в различных регионах Украины. Атаки затронули шесть крупнейших топливных операторов страны: SOCAR, OKKO, WOG, «БРСМ-Нафта», BVS и Marshal. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары армии России по АЗС в прифронтовых регионах.

    Как отмечает экономист Иван Лизан, всего на Украине около 6 тыс. АЗС. «В основном они представляют отделения крупных сетей», – сказал собеседник. В качестве примера он привел заправки Socar, которые принадлежат Азербайджанской национальной нефтяной компании. Эксперт также напомнил, что к началу СВО своя сеть была у Виктора Медведчука – ее позже национализировали.

    «При этом говорить о государственных станциях на Украине не приходится, поскольку прибыль даже с тех, которые перешли в собственность государства, получают приближенные к власти чиновники», – уточнил Лизан. По его словам, АЗС распределены неравномерно и привязаны к количеству потребителей и трафику автомобилей.

    «Таким образом, больше заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах, например, Киев – Одесса», –

    добавил эксперт, отметив, что ВС России наносят удары преимущественно по АЗС в прифронтовой зоне. «Среди целей – инфраструктура, расположенная в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях», – перечислил аналитик.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков – Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – добавил, в свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет довольно много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник при этом не будет сидеть сложа руки,

    а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал Кнутов.

    На этом фоне Лизан напомнил, что в идеале схема поставок нефтепродуктов выглядит следующим образом: энергоресурсы отправляются на НПЗ, затем на нефтебазы, откуда уходят на автозаправки. «На Украине рабочих заводов практически не осталось еще до начала СВО: Одесский, который принадлежал Лукойлу, закрыли, Херсонский – с середины нулевых превратился в нефтебазу, Лисичанский – был остановлен в начале 2010-х», – детализировал экономист.

    «Кременчугский НПЗ, вероятно, использовался как нефтехаб. По нему активно наносились удары», – добавил Лизан. Таким образом, продолжил спикер, в украинском случае фактически исключены два звена из обозначенной цепочки. «Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», – пояснил собеседник.

    Этим и объясняется логика нанесения ударов ВС РФ по АЗС.

    По прогнозам Лизана, после уничтожения украинских автозаправок начнется «охота» на бензовозы. «В ряде населенных пунктов топливо, начнут продавать просто с автоцистерн. Они могут «мигрировать» с улицы на улицу, но будет достаточно организовать десяток прилетов по ним, и у владельцев пропадет желание выезжать на маршруты, ведь такой транспорт совсем не дешевый», – рассуждает экономист.

    «Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию – допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, – топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», – заключил Лизан.

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