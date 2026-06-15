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Штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на ореховском направлении внезапным ударом
Подразделения группировки «Днепр» выбили украинских военных с укрепленных позиций в Запорожской области на ореховском направлении, используя внезапность, сообщили в Минобороны.
Противник оказался не готов к стремительному наступлению и был застигнут врасплох, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
При разведке позиций ВСУ с воздуха с помощью дронов штурмовики вскрыли систему обороны и огневые точки украинских военных.
«Штурмовые группы стремительной атакой с разных направлений при поддержке огня артиллерии, средств БПЛА уничтожили живую силу и захватили важный опорный пункт ВСУ», – добавили в министерстве.
На протяжении суток украинские силы предпринимали безуспешные попытки вернуть утраченные рубежи. Российские бойцы надежно удержали контроль и отразили все атаки неприятеля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки «Днепр» в Запорожской области. В начале того же месяца экипаж российского танка Т-80БВМ уничтожил замаскированный опорный пункт противника в этом регионе.