СК завел дело после стрельбы по ребенку на Урале

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент со стрельбой произошел в Екатеринбурге, в результате чего пострадал 11-летний школьник, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ребенок вместе с приятелем кидал камни в заброшенное строение, когда по ним открыли огонь из травматического пистолета. Несовершеннолетний получил четыре ранения, ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Руководитель ведомства поручил предоставить ему подробный доклад о ходе расследования и выяснении всех обстоятельств вооруженного нападения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года в Свердловской области владелец коттеджа ранил подростка из пневматического пистолета за прогулку по его участку.

В апреле суд оштрафовал уральскую школу на 200 тыс. рублей после стрельбы 13-летнего ученика в одноклассницу.

В январе 2026 года в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против мужчины за избиение 13-летнего мальчика на горнолыжном комплексе.