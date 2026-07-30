Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя
Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана правоохранительными органами, сообщили в ведомстве.
«Вчера правоохранительными органами была задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Министерство оказывает содействие следственным действиям», – заявили в министерстве.
До официального подтверждения сведения об аресте чиновницы распространялись в соцсетях. Согласно предварительным данным, причиной внимания силовиков стали подозрения в растрате, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве.
Месяцем ранее Следственный комитет задержал начальника управления ведомства Валентина Цупруна.