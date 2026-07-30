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    30 июля 2026, 08:15 • В мире

    Гомосексуальный скандал обрушил позиции Мерца

    Гомосексуальный скандал обрушил позиции Мерца
    @ REUTERS/Karina Hessland

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии разгорается скандал, поводом для которого стала история, еще недавно казавшаяся сюжетом политической сатиры. Глава консервативной фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, долгие годы выступавший против суррогатного материнства, сам воспользовался этой услугой в США вместе со своим «мужем». Скандал стоил ему должности и стал серьезным ударом по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, чьи позиции внутри ХДС продолжают слабеть.

    Политический кризис в Германии набирает обороты: рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца продолжают снижаться, а недовольство его руководством в Христианско-Демократическом союзе (ХДС) усиливается. Как отмечает издание Politico, внутри партии уже созрел серьезный кризис, который будет только обостряться по мере приближения земельных выборов осенью.

    Проблемы сопровождают правительство Мерца практически с самого начала его работы. Однако ситуация резко обострилась в середине июля, когда на фоне скандала вокруг суррогатного материнства в отставку ушел лидер фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

    Парламентарий, как и консервативное крыло его партии, долгие годы выступал против подобной практики, которая в ФРГ и без того запрещена. При этом депутат вместе со своим мужем («международное общественное движение ЛГБТ*» признано экстремистским и запрещено в России) сам воспользовался этой услугой в США. Произошедшее вызвало серьезное общественное недовольство в Германии. На этом фоне Шпан добровольно оставил пост, заявив, что его должность несовместима с «семейным счастьем».

    Впрочем, на остроту ситуации сыграло и политическое прошлое законодателя. Как отметил в комментарии Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, Шпан возглавлял министерство здравоохранения ФРГ в годы пандемии. Уже тогда он и его «супруг» обвинялись в коррупции – оба фигурировали в расследованиях о завышении закупок масок и вакцин.

    «Соответственно, у немцев давно сложился образ недобросовестного политика, ведущего роскошный образ жизни за счет налогоплательщиков. Поэтому продемонстрированные им двойные стандарты морали стали значительным двигателем народного недовольства», – акцентирует эксперт.

    Эту отставку, как подчеркивает Die Zeit, Мерц воспринял в качестве возможности начала масштабной кадровой перестановки в правительстве и ХДС. Но кризис-менеджмент канцлера пошел не по плану. Например, министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной, а попытка подобрать ему замену также обернулась скандалом.

    Не менее неловкой оказалась ситуация с увольнением госсекретаря немецкого минздрава Тино Зорге. Служащий пожаловался журналистам, что о решении отправить его в отставку Мерц заявил на партийном собрании, а не в личной беседе, что, по его словам, является серьезным вопросом к управленческому стилю канцлера.

    На этом фоне, согласно данным аналитического агентства INSA, рейтинги ХДС демонстрируют значительное снижение. В мае партия впервые уступила первое место по уровню поддержки оппозиционной «Альтернативе для Германии», а текущий разрыв составляет 7% (21% против 28%).

    «Фридрих Мерц явно не справляется со своими обязанностями.

    У него практически полностью отсутствует какая-либо коммуникационная стратегия. Поэтому рейтинг канцлера продолжает снижаться, а информационная политика правительства практически не работает», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Он обидчив, высокомерен и чрезмерно самоуверен. Эти качества все отчетливее проявляются в его действиях, и они вполне могут привести к открытому недовольству внутри ХДС. Примечательно, что позиции Мерца не окрепли даже после ухода его основного конкурента – Шпана», – акцентирует собеседник.

    Соколов добавляет, что ситуацию осложнила неспособность канцлера провести кадровую перестановку четко и понятно. «Назначения и способы их анонсирования вызывали большие вопросы у парламентариев и экспертов. Начало серии переназначений вообще многие в Берлине считали делом излишним», – рассказывает он.

    По мнению Соколова, масштабное расхождение ожиданий элиты с действиями Мерца вкупе с падающим рейтингом создало эффект снежного кома. «Куча мелких проблем трансформировалась в масштабный кризис, в рамках которого уже не так важно, почему со своей должности ушел Шпан. Основной вопрос на повестке – политическое будущее Мерца и ХДС», – рассуждает эксперт.

    Впрочем, говорить о досрочных федеральных выборах пока не приходится.

    Как уточняет Рар, для этого необходим по-настоящему серьезный политический и экономический кризис. Вместе с тем он допускает подобное развитие событий в случае, если АдГ добьется уверенной победы на предстоящих выборах в Восточной Германии.

    К тому же, несмотря на кадровую чехарду в Бундестаге, кабинет Мерца номинально сохраняет работоспособность. «Проблем в функционировании правительства пока нет. Но, конечно, дойти до конца своего срока шансов у действующего кабинета немного», – уточняет Соколов.

    При этом смены канцлера, по крайней мере в ближайшее время, ожидать не стоит. Как заключил Рар, это был бы крайне рискованный шаг для правящей коалиции. Однако Мерц может попытаться отказаться от должности председателя ХДС, сохранив при этом канцлерский пост. «Так уже бывало в Германии, но пока глава правительства выглядит как человек, опасающийся утратить контроль над текущими процессами», – резюмировал политолог.

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