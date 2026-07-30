Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Ректор Сколтеха назвала новые материалы основой технологий будущего
Ректор Сколтеха Горбунова назвала новые материалы основой технологий будущего
Инновационные разработки в сфере материаловедения станут главным драйвером развития важнейших секторов экономики, включая авиацию, автомобилестроение и фармацевтику, заявила ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех, группа ВЭБ.РФ), академик РАН Юлия Горбунова.
Горбунова подчеркнула значимость этих исследований для общества, передает РИА «Новости».
«Когда мы говорим о новых материалах, мы фактически говорим о будущем, потому что именно они лежат в основе практически всех технологических изменений, которые происходят сегодня и будут происходить завтра», – заявила она.
По словам эксперта, современные разработки позволят создавать принципиально иные устройства и продукты. Они окажут прямое влияние на здоровье людей и повысят общий уровень комфорта. Материаловедение задает строгие рамки практической реализации любых инженерных идей, делая технику легче, прочнее и долговечнее.
Горбунова добавила, что именно от успехов в этой сфере зависят качество жизни населения и глобальная конкурентоспособность экономики. Внедрение инноваций будет неразрывно связано с появлением нестандартных решений на базе перспективных материалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин призвал внедрять инновационные материалы внутри страны.
Партия «Единая Россия» поддержала развитие технологий создания новых материалов.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил общесистемное значение национального проекта «Новые материалы и химия».