«Единая Россия» поддержала развитие инноваций по восьми ключевым направлениям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Промежуточные итоги формирования технологического раздела подвели на заседании партийного Совета по инновационному и технологическому развитию, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В документ вошли инициативы от ученых, предпринимателей и экспертного сообщества. Они касаются развития биотехнологий, новых материалов, энергетики нового поколения, беспилотных систем и связи.

«То, что в Народной программе формируется полноценный технологический раздел, подтверждает высокий общественный запрос на научно-техническое развитие и укрепление технологического суверенитета. Для ракетно-космической отрасли это особенно важно: космос всегда был драйвером передовых решений – от спутниковой связи до новых материалов, которые затем находят применение на Земле и делают жизнь людей лучше. Расширение состава Совета позволит усилить работу по ключевым направлениям – от беспилотных систем, искусственного интеллекта и роботизации до космических сервисов, новых материалов и биотехнологий. Роскосмос продолжит участвовать в этой работе и помогать увязывать общественные инициативы с масштабными задачами освоения космоса, развития технологий и подготовки необходимых кадров», – отметил председатель Совета Дмитрий Баканов.

На заседании состав Совета увеличили с 19 до 33 человек за счет представителей технологических компаний и науки. Руководитель проектов партии Илья Медведев подчеркнул, что все предложения проанализированы и найдут отражение в программе. Гендиректор Федерального центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев добавил, что раздел задает долгосрочный ориентир для развития экономики будущего.

Глава компании «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова рассказала о масштабном применении медицинского искусственного интеллекта в России. По ее словам, более 70 регионов используют эти технологии для ранней диагностики заболеваний. Она также отметила спрос на российские решения со стороны зарубежных партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» начал работу по формированию долгосрочной научно-технологической повестки в феврале текущего года.

Депутат Госдумы Роман Романенко отметил вклад партии в создание условий для достижения технологического лидерства страны.

Ранее Госдума при поддержке фракции единороссов приняла в первом чтении законопроект о развитии отечественных технологий искусственного интеллекта.