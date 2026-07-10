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Полиция Греции задержала трех человек за поджог дома кандидата в парламент
Правоохранители Греции арестовали предполагаемых участников анархистского движения, причастных к атаке на жилище кандидата от правящей партии, в результате которой погибла женщина.
Стражи порядка вышли на след злоумышленников, устроивших взрывы в Салониках, передает РИА «Новости».
1 июля преступники атаковали три дома членов партии «Новая демократия», использовав самодельные взрывные устройства. В результате инцидента пострадали четыре человека, а мать кандидата Афродити Несторы скончалась от ожогов.
«Полиция Греции произвела три задержания в связи с атаками на дома сотрудников «Новой демократии» в Салониках первого июля», – сообщила местная пресса.
На Крите поймали 26-летнюю участницу террористической группировки, ранее отбывавшую срок. В Салониках взяли под стражу 29-летнего анархиста, а третьим фигурантом стал владелец укрытия нападавших. Подозреваемых опознали благодаря тому, что их заметили у дома Несторы за сутки до трагедии.
Арестованные несут ответственность лишь за третий эпизод, повлекший смерть женщины. Первые два нападения осуществили другие лица.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонская полиция арестовала подозреваемого в попытке поджога дома британского премьера Кира Стармера. Позже правоохранители задержали второго фигуранта этого дела в аэропорту Лутон. Третьим обвиняемым в умышленном повреждении имущества политика оказался гражданин Украины.