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Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера
Сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 21-летнего мужчину после попытки поджога жилья, связанного с британским премьер-министром, в северной части Лондона.
Задержание подозреваемого по делу о попытке поджога дома, принадлежащего премьер-министру Британии Киру Стармеру, произошло в ночь на 13 мая, передает ТАСС.
Мужчину, которому 21 год, подозревают в умышленном поджоге с угрозой жизни граждан, а также в причастности к двум другим аналогичным поджогам в том же районе Лондона. Речь идет о попытке поджога автомобиля и еще одного жилого здания.
Полиция уточнила, что целью поджога стал личный дом Стармера на севере Лондона, сдаваемый в аренду и оцениваемый примерно в 2 млн фунтов. В результате происшествия огонь повредил входную дверь, пострадавших нет.
Очевидцы сообщили, что непосредственно перед возгоранием услышали громкий хлопок, который разбудил жителей близлежащих домов. Следствие по делу ведет контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, связанных с премьер-министром Британии Киру Стармером. Полиция подозревает поджог.
Отметим, что накануне Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики.