Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера

Tекст: Мария Иванова

Задержание подозреваемого по делу о попытке поджога дома, принадлежащего премьер-министру Британии Киру Стармеру, произошло в ночь на 13 мая, передает ТАСС.

Мужчину, которому 21 год, подозревают в умышленном поджоге с угрозой жизни граждан, а также в причастности к двум другим аналогичным поджогам в том же районе Лондона. Речь идет о попытке поджога автомобиля и еще одного жилого здания.

Полиция уточнила, что целью поджога стал личный дом Стармера на севере Лондона, сдаваемый в аренду и оцениваемый примерно в 2 млн фунтов. В результате происшествия огонь повредил входную дверь, пострадавших нет.

Очевидцы сообщили, что непосредственно перед возгоранием услышали громкий хлопок, который разбудил жителей близлежащих домов. Следствие по делу ведет контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, связанных с премьер-министром Британии Киру Стармером. Полиция подозревает поджог.

Отметим, что накануне Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики.