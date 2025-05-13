  • Новость часаУиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
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    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Эксперимент по регулированию использования электросамокатов предложили начать с Москвы
    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Совместная работа России и Польши на границе прекращена
    Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины
    Названа должность генерала Суровикина в Алжире
    Минобороны Ливии объявило о завершении операции в Триполи
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    14 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    11 комментариев
    13 мая 2025, 09:49 • Новости дня

    Скотленд-Ярд приступил к расследованию поджогов домов Стармера в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    На севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, имеющих отношение к премьер-министру Британии Киру Стармеру, полиция подозревает поджог, сообщает Independent.

    Контртеррористическая полиция приступила к расследованию поджогов двух объектов в Лондоне, связанных с Кииром Стармером, пишет Independent.

    Пожары произошли в течение суток на дверях двух домов на севере Лондона, экстренные службы прибыли на место.

    Скотленд-Ярд также изучает возможную связь между инцидентами и рассматривает поджог автомобиля в рамках общего дела. В одном из случаев огонь вспыхнул у двери, повредив ее, никто не пострадал.

    Возле одной из резиденций ранее неоднократно собирались пропалестинские активисты и устраивали там протесты.

    В 2020 году в центре Лондона начались беспорядки возле резиденции премьер-министра Британии. Участники акции попытались взять резиденцию штурмом.

    12 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу западных стран по временному перемирию, подчеркнув их заинтересованность в усилении противостояния с Россией.

    Западные страны настаивают на 30-дневном перемирии, стремясь дать Киеву время для восстановления военного потенциала и продолжения конфликта с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    Захарова подчеркнула, что ранее Берлин и Париж помогали Киеву готовиться к военным действиям, используя Минские соглашения исключительно для выигрыша времени. «Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», – заявила Захарова.

    По ее словам, Париж и Берлин остаются главными сторонниками предоставления Киеву условий для затягивания противостояния, а перемирие рассматривается ими только как способ усилить позиции украинской стороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В воскресенье Зеленский заявил о готовности Киева выразил к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 комментариев


    Коментарии (9)
    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (39)
    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу из Ташкента уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
    @ Максим Зарецкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В одной из школ Чиланзарского района Ташкента учительнице начальных классов пришлось покинуть работу после попытки провести урок к 9 Мая вместо математики, сообщает пресс-служба главного управления дошкольного и школьного образования столицы Узбекистана.

    В день инцидента, 8 мая 2025 года, педагог вместо урока математики в 4 «Г» классе решила провести с четвероклассниками занятие, посвященное Дню памяти и почестей. По информации ведомства, администрация школы сразу же предупредила учителя о недопустимости подобных мероприятий во время учебных часов, передает РИА «Новости».

    В комментарии управления отмечается, что инициатива педагога не была одобрена и проведена без уведомления администрации. Власти Ташкента подчеркнули, что официально в Узбекистане 9 мая отмечается День памяти и почестей, а не День Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

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    13 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность Суровикина
    Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность Суровикина
    @ Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На опубликованных посольством кадрах генерал армии Суровикин участвовал в церемонии возложения венка к могиле советского солдата в Алжире.

    Фотографии с церемонии, приуроченной ко Дню Победы, были опубликованы в Telegram-канале посольства России в Алжире, пишет «Коммерсант». На снимках бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин запечатлен в компании посла Алексея Соломатина, военного атташе Владимира Цуканова и сотрудников дипмиссии, когда они идут возлагать венок к могиле советского солдата И. Остапченко.

    В сообщении дипломатического представительства имя Суровикина не упоминалось напрямую, однако он был обозначен по должности как «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире». На опубликованной фотографии генерал заметно похудел и находится во главе группы.

    В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отмечал, что Суровикин работает военным советником в одной из африканских стран.

    Осенью 2024 года сообщалось, что Суровикин находится в Африке, где и встретил свой 58-й день рождения.

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    12 мая 2025, 19:27 • Новости дня
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался от пневмонии

    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков
    @ slavinslavik

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался на 38-м году жизни после тяжелой двусторонней пневмонии и недели, проведенной в реанимации.

    Парукову стало плохо еще в середине марта, он испытывал постоянную высокую температуру. Позже самочувствие ухудшилось, и его госпитализировали, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Mash.

    По данным журналистов, у Парукова диагностировали двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких. В течение недели он находился в реанимации, однако спасти его не удалось.

    «Слава был не просто частью компании – он был ее душой. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», – говорится в сообщили проекта «Ильдар Автоподбор» в Telegram.

    YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает 5,5 млн подписчиков.

    В 2023 году российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет.

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    12 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе сняли с показа спектакли театра Вахтангова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил, что афиши уже сняли, а средства за билеты будут возвращены зрителям, передает РИА «Новости». Причиной отмены стала позиция покойного режиссера Римаса Туминаса по отношению к спецоперации на Украине, пояснил он.

    «Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса», – сказал Развожаев.

    В марте прошлого года экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии.

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    12 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Совместная работа России и Польши на границе прекращена

    Посол Андреев сообщил о полном сворачивании контактов на границе с Польшей

    Совместная работа России и Польши на границе прекращена
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.

    Он в эфире «Соловьев Live» подчеркнул, что «все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет». Андреев также отметил, что, несмотря на это, польские граждане продолжают посещать Калининградскую область, поскольку российская сторона не ограничивала их въезд, передает РИА «Новости».

    В то же время посол указал, что польские власти уже более двух лет запрещают въезд российских граждан в Польшу с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. По словам Андреева, польское руководство сделало все возможное для максимального ограничения «нормального человеческого общения» между гражданами двух стран.

    В понедельник советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня.

    Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.

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    12 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    О смерти Нины Гребешковой сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что артистки не стало 10 мая.

    В биографии Гребешковой более 130 киноролей. Наиболее известными остались ее образы в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она исполнила роль врача, и в «Бриллиантовой руке», где сыграла жену Семена Семеновича Горбункова. Кроме того, запомнились зрителям ее работы в картинах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

    Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая и являлась членом Союза кинематографистов России.

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    12 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия вскоре ответит на действия Польши по закрытию генконсульства РФ в Кракове, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре».

    Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает действия Варшавы как намеренное ухудшение двусторонних отношений. По словам Захаровой, российская реакция будет соответствовать уровню принятых Польшей решений и последует в ближайшее время.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

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    12 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Контракт с Шойгу продлен на пять лет

    Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлили до 2030 года

    Контракт с Шойгу продлен на пять лет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Контракт Сергея Шойгу на прохождение воинской службы в должности секретаря Совета безопасности России продлен еще на пять лет.

    Пресс-служба сообщила: «Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, еще на пять лет», передает ТАСС.

    Ранее Шойгу занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, был губернатором Московской области, а затем министром обороны. С мая 2024 года Шойгу назначен секретарем Совета безопасности России и остается одним из самых опытных членов этого органа.

    Напомним, в октябре президент России Владимир Путин продлил срок службы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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    13 мая 2025, 03:02 • Новости дня
    Минобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в Триполи

    Военная операция в Триполи завершилась, Минобороны ПНЕ подтвердило успех

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Ливии завершили военную операцию, хотя ранее сообщалось о стрельбе и жертвах среди жителей города.

    Министерство обороны Правительства национального единства Ливии официально объявило об успешном завершении военной операции в Триполи, передает РИА «Новости». В заявлении отмечено, что даны указания о завершении выполнения плана по обеспечению порядка и стабильности в городе.

    Ранее газета Al Wasat сообщала, что в Триполи был убит глава службы безопасности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. По информации издания, он был застрелен в штабе одной из военных бригад, а на юге города жители слышали стрельбу.

    МВД ПНЕ призвало граждан оставаться дома из-за напряженной обстановки. По данным службы скорой помощи, минимум шесть человек пострадали от столкновений в городе.

    Источник в российском посольстве сообщил РИА Новости, что в районе дипмиссии ситуация спокойная и обращений со стороны россиян не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, а работа международного аэропорта была приостановлена.

    В ходе ожесточенных столкновений на юге города пострадали не менее шести человек, однако в районе посольства России ситуация остается спокойной. Власти Ливии выразили решительное несогласие с планами депортации мигрантов в страну и пообещали бороться с подобными инициативами.

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    12 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

    Туск заявил, что крупный пожар, уничтоживший крупнейший торговый центр Варшавы Маривильска в прошлом году, якобы был устроен по заказу России, передает Politico. По словам Туска, «теперь мы точно знаем, что большой пожар в торговом центре Маривильска был вызван поджогом, который заказали российские спецслужбы».

    Он добавил: «Некоторые из исполнителей уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!»

    В марте Туск уже высказывал подозрения относительно причастности России, ссылаясь на данные литовского расследования. Тогда литовские следователи пришли к выводу, что поджоги магазина IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года и ТЦ Маривильска 12 мая 2024 года совершили граждане Украины, действовавшие якобы по поручению России.

    Польские прокуроры ранее заявляли, что к поджогу причастен беженец из Беларуси. В результате пожара в Варшаве никто не пострадал.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    В прошлом году сообщалось, что Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве. Прокуратура Польши якобы вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является «поджог по поручению российских спецслужб».

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    12 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Курс доллара опустился ниже 80 рублей

    Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с апреля

    Курс доллара опустился ниже 80 рублей
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате торгов курс доллара кратковременно снижался до уровня ниже 80 рублей, что стало минимальным значением с апреля.

    Согласно данным торгов, расчетный курс доллара, используемый как ориентир на внебиржевом рынке, впервые с 21 апреля опускался ниже 80 рублей. К 18:04 по московскому времени курс доллара снижался на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 80,18 рубля, а ранее в течение торгов доходил до 79,999 рубля, передает РИА «Новости».

    В апреле в Минэкономразвития России сообщили, что к декабрю 2025 года курс доллара может составить 98,7 рубля, что совпадет с прежними прогнозами ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России в марте 2025 года показал рост на 7,1% по сравнению с февралем, 63% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, а 40% – в долларах, при этом интерес к юаню и евро продолжает расти.

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    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

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    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

    Коментарии (5)
    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

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    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах

    Генконсульство России в Кракове в течение месяца закроется по решению польских властей. Варшава аргументирует такой шаг якобы причастностью российских спецслужб к поджогу торгового центра в 2024 году. В Москве уже анонсировали ответные меры, однако какие именно – пока не известно. В экспертной среде отмечают: обвинения в адрес России выглядят сомнительными и имеют скрытую подоплеку. Подробности

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    «Снайперов не любят ни свои, ни противник»

    «Мы с моим учителем-снайпером хотели получить звание Героя России, а для этого нужна сотня уничтоженных целей. И мы в итоге счет превысили почти в три раза». Ветеран СВО Михаил Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, в чем заключается искусство снайперского боя и какой совет опытного бойца помог ему остаться психологически устойчивым на войне. Подробности

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    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам

    Во вторник, 13 мая, как ожидается, президент Франции выступит с обращением к народу. Как это связано с тем, что за несколько дней до этого Эммануэль Макрон посетил одну из крупнейших масонских лож, какую роль играют масоны во французском обществе, причем здесь эвтаназия – и что именно понадобилось властям и масонам Франции друг от друга? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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