Sky News: Британская BAE Systems решила уволить более 1 тыс. сотрудников

Tекст: Ольга Иванова

BAE Systems сократит 1070 рабочих мест в головном офисе и авиационном секторе, сообщает Sky News. «Это заявление является следующим этапом нашего постоянного внимания к повышению нашей гибкости и конкурентоспособности, чтобы мы могли помочь максимизировать ценность каждого фунта, который наши клиенты тратят на оборону», – заявил представитель компании.

Сокращения не затронут производство и техническое обслуживание самолетов. Компания намерена сократить должности за счет добровольных увольнений.

Ранее BAE Systems демонстрировала активный рост благодаря увеличению оборонных расходов стран на фоне начала спецоперации на Украине в 2022 году. В профсоюзе Unite заявили, что задержки в принятии оборонных решений правительством Британии оказывают негативное влияние на рабочие места в секторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британская BAE Systems повысила прогноз по свободному денежному потоку на фоне роста объема заказов до 44 млрд долларов.

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