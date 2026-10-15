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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 15:27 • Новости дня

    С начала суток три самолета в Европе подали сигналы бедствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии Boeing Poseidon MRA1, передали в полете аварийный код.

    С начала суток три воздушных судна, включая самолет-разведчик британских ВВС, подали сигнал бедствия. В частности, британский Boeing Poseidon MRA1 передал код бедствия около 10:31 мск, находясь над Северным морем. Вскоре после этого он совершил посадку на военной авиабазе «Лоссимут» в Шотландии, пишет РИА «Новости».

    Позднее аварийный сигнал подал легкомоторный самолет Grob G115E, который находился в воздушном пространстве Британии. Он благополучно приземлился на базе королевских ВВС «Лиминг».

    Кроме того, о чрезвычайной ситуации сообщил экипаж пассажирского лайнера авиакомпании Volotea. Борт выполнял рейс из Тулузы в Кан, однако совершил посадку в Лиможе.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении нештатной ситуации в полете. При этом его передача не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия.

    На прошлой неделе следовавший в Лондон борт экстренно сел в Манчестере. А в прошлом месяце рейс Flydubai совершил экстренную посадку в Аравии.

    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    14 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Британия объявила о разработке военных технологий для Украины

    Бернем объявил о разработке Британией военной техники для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне заявил, что страна будет разрабатывать военные технологии для использования на Украине.

    Британия займется разработкой инновационных военных решений для использования на поле боя на Украине, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра.

    Отмечается, что новые решения будут включать адаптацию британских военных средств к оборудованию, переданному Киеву другими партнерами.

    Кроме того, в канцелярии добавили, что Лондон намерен продолжить дипломатические усилия для обеспечения международных поставок оборонной техники на Украину. Энди Бернем и Владимир Зеленский также обсудили возможности ускорения передачи оборонной помощи, включая ракеты большой дальности, в преддверии зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Энди Бернем пообещал Владимиру Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В субботу глава британского правительства заявил о тяжелых сутках для Украины.


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    14 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины

    Ле Пен констатировала отсутствие у Франции средств на помощь Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что у Парижа больше нет средств на продолжение финансовой поддержки Украины.

    Франция больше не в состоянии оказывать финансовую помощь Киеву из-за нехватки бюджетных средств. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение», кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Марин Ле Пен, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала BFMTV.

    «Мы больше не можем финансировать Украину, поэтому такое финансирование будет прекращено. Будет честным уже сейчас сказать об этом Владимиру Зеленскому, вместо того чтобы создавать у него иллюзию, будто мы сможем бесконечно продолжать финансирование, тогда как объективно, учитывая бюджетное положение Франции, у нас больше совершенно нет на это средств», – сказала Ле Пен и подчеркнула, что в экономическом и бюджетном плане Франция сегодня находится в чрезвычайно опасном положении.

    Ле Пен намерена участвовать в президентских выборах 2027 года. Согласно последним опросам, она может набрать 35% голосов в первом туре, что обеспечит ей лучший результат среди претендентов и гарантированный выход во второй тур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири. Ранее в Париже прошла демонстрация против помощи Киеву.

    Впрочем, в сентябре Ле Пен уже заявляла об отсутствии у Франции денег на поддержку Украины.

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    15 октября 2026, 02:24 • Новости дня
    Британия пообещала Украине 17 млн фунтов стерлингов на ремонт ЧАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Британии выделит 17 млн фунтов стерлингов (22,5 млн долларов) на ремонт Чернобыльской АЭС, якобы поврежденной российским дроном в 2025 году.

    «Британское правительство заявило, что выделенные средства будут направлены на проведение необходимых ремонтных работ для восстановления герметичности и вентиляционных функций конструкции, а также для продления запланированного срока службы электростанции», – приводит Reuters заявление правительства Британии.

    В результате удара беспилотника на Чернобыльской АЭС был поврежден защитный саркофаг, из-за чего, как сообщал директор МАГАРЭ Рафаэль Гросси, работы на аварийном энергоблоке ЧАЭС пришлось приостановить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что в ночь на 14 февраля 2025 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге. Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага.

    Spiegel в августе 2026 года писал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения в Чернобыльской зоне.

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    15 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    AFP: Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Капитан задержанного танкера DF Peak, являющийся гражданином Китая, заключен под стражу после прибытия на французский остров Реюньон в Индийском океане, сообщило AFP со ссылкой на судебные власти.

    Как пишет AFP, по данным прокуратуры Реюньона, капитан задержан по подозрению в «непредоставлении подтверждения государственной принадлежности судна во время проверки в море», передает ТАСС.

    «За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере 300 тыс. евро, а также возможна конфискация судна», – говорится в заявлении ведомства.

    На борту танкера в присутствии капитана был проведен обыск.

    По информации прокуратуры, 20 членов экипажа, среди которых граждане Индонезии, Мьянмы и Китая, «остаются на борту задержанного судна на основании административных мер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД России назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak.

    Во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера.

    В понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

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    15 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Британия призвала США вернуть игрушечного Винни-Пуха

    WP: Британия снова призвала США вернуть плюшевого Винни-Пуха

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия вновь попыталась вернуть из США оригинального плюшевого медведя, вдохновившего Алана Милна на создание Винни-Пуха, к столетию первой книги о персонаже, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, спор касается не только медвежонка, но и игрушек Пятачка, ослика Иа-Иа, Тигра и Кенги, принадлежавших сыну писателя Кристоферу Робину. Однако Нью-Йоркская публичная библиотека, где хранятся оригиналы, отказалась возвращать плюшевых животных, передают «Вести».

    Издание напоминает, что в 1947 году Милн передал игрушки американскому издателю для рекламного тура, но обратно в Англию они так и не вернулись. Спустя 40 лет коллекция была передана в Нью-Йоркскую публичную библиотеку.

    Писатель Джайлс Брандрет, знавший Кристофера Робина, сообщил, что в 2024 году он посетил Нью-Йорк в качестве представителя королевы Камиллы с предложением организовать выставку игрушек в Букингемском дворце. Руководство библиотеки ответило отказом, сославшись на возраст и хрупкость экспонатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле король Великобритании Карл III прибыл с визитом в США.

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    15 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    В МИД назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak

    Замглавы МИД Грушко назвал пиратством задержание танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что задержание французской стороной нефтяного танкера DF Peak является грубым нарушением международного права и настоящим пиратством.

    «Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Заместитель министра подчеркнул, что какие бы аргументы ни придумывала французская сторона, подобные действия невозможно квалифицировать иначе как грубейшее нарушение всех существующих правовых норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за инцидента с судном.

    Российская сторона решительно осудила задержание танкера DF Peak.

    В понедельник французские военно-морские силы захватили судно в Индийском океане.

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    15 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Times опровергла приостановку обмена разведданными между Британией и Украиной

    The Times: США не просили Британию прекращать обмен разведданными с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США не обращались к Великобритании с просьбой приостановить передачу разведданных Украине, пишут британские СМИ со ссылкой на источники.

    «Британию не просили прекратить обмен разведданными с Украиной. Источник в НАТО также сообщил, что нет никаких признаков того, что обмен разведданными прекратится», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

    Ранее издание Politico сообщало, что США могут оставить Киев без доступа к американским разведданным и системе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона не обсуждала с ним вопрос прекращения передачи разведданных.

    Он заявил о предупреждении США о прекращении передачи информации.

     Во вторник президент США Дональд Трамп опроверг информацию о прекращении передачи американских разведданных Украине.

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    15 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Дмитриев: Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру. Британские разжигатели войны знают, как способствовать продвижению войны и подрывать мир», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Так глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете Financial Times об ударах по российским НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании этих атак.

    В тот же день он сообщил, что Зеленский накопил ракеты и беспилотники для ударов по Москве.

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    15 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Бывший лидер юнионистов Северной Ирландии Дональдсон получил 15 лет тюрьмы

    Экс-главу партии Северной Ирландии Дональдсона осудили на 15 лет за насилие

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Джеффри Дональдсон приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение сексуальных преступлений.

    Политика признали виновным по 18 пунктам обвинения в преступлениях, совершенных в отношении двух человек в период с 1985 по 2008 год, передает ТАСС.

    Суд установил, что супруга осужденного Элеонор Дональдсон содействовала преступлениям и подстрекала мужа. Однако с учетом психического состояния женщины приговор ей вынесен не будет.

    «Этот человек не произнес ни слова сожаления, извинений или стыда и, вне всякого сомнения, уже не произнесет даже для того, чтобы дать своим жертвам хоть какое-то утешение», – заявил судья Пол Рамзи.

    Пару задержали в марте 2024 года, однако супруги отвергали все обвинения и были освобождены под залог. После этого Дональдсон ушел в отставку с поста лидера партии и лишился места в Палате общин британского парламента, куда избирался с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Джеффри Эпштейном.

    В прошлом году американский рэпер Канье Уэст появился на судебном заседании по уголовному делу P. Diddy.

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    15 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия

    Летевший в Кан самолет Volotea изменил маршрут из-за аварийного сигнала

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский борт авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из французской Тулузы в Кан, передал в полете аварийный код и изменил маршрут.

    Воздушное судно вылетело утром, однако позже экипаж передал аварийный код Squawk 7,7 тыс., передает РИА «Новости».

    По состоянию на 8:39 мск самолет пролетал над французским городом Лимож. Согласно полетным данным, борт был перенаправлен в этот населенный пункт.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации. Этот сигнал необязательно связан с непосредственной угрозой авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник летящий из Рима в Дублин самолет Ryanair подал сигнал бедствия.

    В понедельник самолет United Airlines передал сигнал бедствия над Атлантикой.

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    15 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    В Британии сняли с продаж книги Руни из-за поддержки пропалестинской группы

    Издательство Faber отказалось продавать книги Руни в Британии из-за Палестины

    Британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки ею запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action.

    «После проведения консультаций и после моего согласия издательство Faber приняло решение, что больше не может продавать мои работы в Великобритании», – заявила Руни газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    В 2025 году писательница опубликовала статью в поддержку Palestine Action после того, как британские власти внесли группу в список террористов. Руни также обещала направлять средства от продаж книг на ее поддержку.

    В прошлом году она отменила поездку в Британию за премией Sky Arts Awards, опасаясь задержания из-за своих заявлений.

    Palestine Action запретили после акции на авиабазе Брайз-Нортон: активисты проникли туда, повредили два самолета Airbus Voyager и залили турбины красной краской. Свои действия они объяснили тем, что с этой базы ВВС Британии ежедневно летают на кипрскую базу Акротири, задействованную в операциях в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action.

    В Британии на акциях против запрета группы задержали более 100 человек.

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