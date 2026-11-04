По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Французский аналитик назвал Россию Ноевым ковчегом для европейцев
Аналитик из Франции Сорлин сравнил Россию с Ноевым ковчегом для европейцев
Геополитический аналитик и специалист по франко-российским отношениям Фабрис Сорлин заявил, что Россия стала новым Ноевым ковчегом для жителей Европы, поддерживающих консервативный образ жизни.
«Россия для меня это как новый Ноев ковчег. Это то, что я говорю всем семьям, которые пишут мне и хотят переехать в Россию... Миллионы европейцев понимают и поддерживают эту модель. Для меня Россия стала надеждой, поэтому все больше людей хотят переехать сюда», – заявил Сорлин на пленарном заседании Международной недели «Народы России».
Аналитик рассказал о своем переезде в Россию в 2015 году ради воспитания детей в консервативной европейской стране. Из десятерых детей Сорлина шестеро появились на свет во Франции, а четверо родились уже после переезда, благодаря чему семья стала живым мостом между двумя государствами, передает РИА «Новости».
Сорлин отметил уверенность в будущем благодаря хорошему отношению к многодетным семьям и безопасности детей в России. Основой цивилизационной модели страны он назвал семью, традиции и духовность, подчеркнув, что многополярная система безопасности выступает альтернативой гегемонии Запада.
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