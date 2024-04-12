Бывшая жена Лебединского рассказала о его жизни в США

Tекст: Кристина Цыцура

Мужчина выгнал ее из дома вместе с годовалой дочерью несколько десятилетий назад. «Как я могу сочувствовать такому человеку? Он говорит, что у него все зубы развалились. Но о нашем здоровье с дочкой он в детстве как-то не задумывался», – передает ее слова издание StarHit.

Женщина рассказала, что Лебединский переехал из России в США по политическим причинам: «В Майами он уехал потому, что считает себя оппозицией. Я его позицию не разделяю и никогда не разделяла. Дурость на старости лет у него».

Ранее артист сообщил поклонникам о проблемах со здоровьем. По его словам, у него развивается тяжелая депрессия. Лебединский сообщил, что он не может работать, потерял зубы, перестал следить за собой и дружит только с бомжами.

Алексей Лебединский – советский и российский певец, клавишник, автор песен. Получил широкую известность в середине 1990-х годов за счет песен «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики» (с группой «Жуки»). Выступал под псевдоним «Профессор Лебединский».