ФСБ проверила информацию США о подготовке теракта в музее Царицыно

ФСБ: Силовики проверили данные США о подготовке теракта в Царицыно

Tекст: Ольга Иванова

Российские силовые ведомства проверили информацию правоохранительных органов США о подготовке террористического акта на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает РИА «Новости».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной из правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории музея-заповедника «Царицыно», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее спецслужба сообщала о получении от американской стороны данных о готовящемся в российской столице нападении и проведении соответствующей работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральная служба безопасности получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

В июле российские силовики предотвратили подрыв машины в столице по заданию украинских спецслужб.

В прошлом году в Подмосковье сотрудники МВД и ФСБ сорвали подготовку к террористическому акту.