Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
В столице предотвратили подрыв машины силовика, который готовила россиянка по заданию украинских спецслужб в обмен на переезд в Европу, сообщили в ФСБ.
Оперативники задержали гражданку России, планировавшую подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности по указанию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Женщина 1996 года рождения была поймана в момент закладки бомбы под транспортное средство.
По данным ведомства, злоумышленница выехала на Украину через Турцию и Молдавию, где получила инструкции по диверсионной работе. Вернувшись в Россию, она забрала взрывчатку из тайника под Самарой и направилась в столичный регион.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая сама предложила свои услуги куратору через мессенджеры. Взамен она просила помочь ей переехать на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.
Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки, фигурантка арестована. Также решается вопрос о квалификации ее действий как государственной измены, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.
Ранее в Ставропольском крае силовики задержали мужчину за подготовку подрыва автомобиля участника спецоперации.
В начале июля спецслужбы предотвратили убийство высокопоставленного офицера в Москве руками завербованной россиянки.
Ранее ФСБ пресекла беспрецедентную серию украинских терактов против руководящего состава Минобороны.