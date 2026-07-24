  • Новость часаФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    14 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    24 июля 2026, 09:18 • Новости дня

    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве

    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице предотвратили подрыв машины силовика, который готовила россиянка по заданию украинских спецслужб в обмен на переезд в Европу, сообщили в ФСБ.

    Оперативники задержали гражданку России, планировавшую подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности по указанию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Женщина 1996 года рождения была поймана в момент закладки бомбы под транспортное средство.

    По данным ведомства, злоумышленница выехала на Украину через Турцию и Молдавию, где получила инструкции по диверсионной работе. Вернувшись в Россию, она забрала взрывчатку из тайника под Самарой и направилась в столичный регион.

    В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая сама предложила свои услуги куратору через мессенджеры. Взамен она просила помочь ей переехать на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки, фигурантка арестована. Также решается вопрос о квалификации ее действий как государственной измены, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.

    Ранее в Ставропольском крае силовики задержали мужчину за подготовку подрыва автомобиля участника спецоперации.

    В начале июля спецслужбы предотвратили убийство высокопоставленного офицера в Москве руками завербованной россиянки.

    Ранее ФСБ пресекла беспрецедентную серию украинских терактов против руководящего состава Минобороны.

    23 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их «жаждущими халявы».

    Недавно назначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, разыскиваемый в России по уголовной статье, выступил с оскорбительными заявлениями в адрес жителей Донбасса, передает РИА «Новости». По его мнению, в регионе проживает много криминальных элементов.

    «Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат», – заявил военный в интервью одному из YouTube-каналов.

    Кроме того, Драпатый добавил, что значительная часть населения региона якобы ищет легкой выгоды, «жаждет халявы». Он отметил, что людям совершенно безразлично, в каком государстве жить, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза».

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности этого генерала к преступлениям против мирного населения Донбасса.

    Российские правоохранительные органы установили точный адрес проживания и контакты военачальника.

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    23 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    @ OLEKSANDR KLYMENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России с иронией отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией, использовав знаменитую фразу из ленты «Место встречи изменить нельзя».

    Ведомство опубликовало в официальных каналах сообщение об освобождении города Белицкое в ДНР силами группировки «Центр», сопроводив информацию ироничной отсылкой к новому главнокомандующему ВСУ.

    «А теперь Горбатый (перечеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!», – говорится в публикации в канале Минобороны в Max.

    Эта фраза является отсылкой к кульминационной сцене известного советского фильма. В кинокартине ее произносит начальник опербригады МУРа Глеб Жеглов при задержании главаря банды «Черная кошка».

    Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Бывший главком ВСУ Александр Сырский объявил о сложении своих полномочий.

    Политолог Владимир Скачко назвал нового военачальника тщеславным и беспринципным человеком.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил утрату Украиной возможности использовать морские порты для грузоперевозок.

    Владимир Зеленский подтвердил неспособность страны использовать морские порты для отправки грузов, передает РИА «Новости». Выступая в Киеве на совместном мероприятии с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, он отметил критическую ситуацию с судоходством.

    «Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты», – констатировал украинский лидер. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале местного новостного агентства.

    Ранее издание Financial Times обращало внимание на серьезные трудности Киева с экспортом зерна через Черное море. Журналисты связывали логистические проблемы с ударами российских войск по военным объектам в районе портовой инфраструктуры, которая активно используется для снабжения украинской армии.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил о полной приостановке захода коммерческого флота в гавани страны из-за решений судовладельцев.

    Днем ранее российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря и в порту Черноморска.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с военным снаряжением в порту Одессы.

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    23 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах из-за атак украинской армии оцениваются более чем в 1 трлн рублей, указал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    «В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов – свыше 535 млрд рублей», – заявил глава ведомства, передает ТАСС.

    В мае официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о гибели более 7,6 тыс. мирных жителей Донбасса с 2014 года.

    В апреле Бастрыкин оценивал ущерб от новогодней атаки украинских беспилотников по поселку Хорлы в 60 млн рублей.

    В марте глава ведомства называл сумму ущерба от преступлений киевского режима в Донбассе в размере 580 млрд рублей.

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    23 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение коммерческого флота в украинские гавани полностью остановилось из-за решений компаний-судовладельцев, власти пытаются найти выход из ситуации, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

    «Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.

    Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.

    Комментарии (33)
    23 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
    Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель украинского оборонного ведомства Михаил Федоров отверг предложения о других назначениях, настаивая на возвращении в кресло министра обороны.

    Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о нежелании занимать любые другие посты, кроме руководства оборонным ведомством, передает РИА «Новости». Накануне стало известно, что Владимир Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или советником.

    Ранее издание Financial Times информировало о предложении экс-министру занять должность в Совете национальной безопасности и обороны с расширенными полномочиями. Сам бывший глава ведомства категорически отверг эти варианты.

    «Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны – президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», – подчеркнул Федоров.

    Решение о смене Федорова на посту главы Минобороны Украины ранее принял Владимир Зеленский. Это спровоцировало митинги в поддержку экс-министра в Киеве и других городах, а также протесты против главкома ВСУ Александра Сырского, который был уволен.

    Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Михаилом Федоровым назначения на должность вице-премьера.

    До этого бывший министр ответил отказом на предложение о переходе в Совет национальной безопасности и обороны.

    На фоне отставки Федорова жители Киева вышли на многодневные уличные акции протеста.

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    23 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон продолжит обеспечивать украинскую армию военной техникой по линии Североатлантического альянса, сохраняя при этом готовность к дипломатическим контактам с представителями Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

    «Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

    При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.

    Комментарии (18)
    23 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский подтвердил предложение Федорову стать вице-премьером Украины
    Зеленский подтвердил предложение Федорову стать вице-премьером Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым его возможного назначения на должность вице-премьера по военным инновациям.

    Зеленский заявил, что обсуждал с экс-министром назначение на различные должности, передает ТАСС.

    «Я предложил ему несколько постов. Последний – вице-премьер по военным инновациям», – приводит слова украинского лидера издание «РБК-Украина». Политик добавил, что на этой должности крайне важна координация с руководством Минобороны, армией и лично с ним.

    При этом не уточняется, обсуждалось ли возвращение Федорова на пост руководителя оборонного ведомства. По данным местных СМИ, отправленный в отставку на прошлой неделе экс-министр готов согласиться только на эту должность.

    Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о предложении бывшему министру должности вице-премьера по военным технологиям.

    Украинский лидер заявил о необходимости объединить технологическую составляющую государства.

    Бывший глава оборонного ведомства отклонил все варианты перевода на работу в СНБО.

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    24 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    При ракетном ударе по Кирову пострадали несколько человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим ракетами нанес удар по промышленному объекту в Кирове, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

    «Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы», – заявил глава области, передает ТАСС.

    Соколов также напомнил о действующем запрете антитеррористической комиссии Кировской области. Согласно ему, в социальных сетях и СМИ не допускается публикация материалов, позволяющих идентифицировать атакованные объекты и характер полученных повреждений.

    Между тем в правительстве региона уточнили, что в Кирове ведется восстановление подачи электроэнергии и воды в районе Филейки.

    «В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Сотрудники «Водоканала» уже налаживают водоснабжение. Когда система наполнится, вода поступит потребителям.

    Также в Кирове поменялась схема движения городского общественного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае беспилотники атаковали предприятие в Уржумском районе Кировской области.

    В июне ракетному удару подвергся промышленный объект в Воронеже.

    Несколькими днями ранее один человек погиб при ударе дрона по заводу в Белгородской области.

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    23 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Штурмовые подразделения группировки «Центр», передвигаясь на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое, сообщили в Минобороны.

    «В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий», говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под конотрль харьковское Артельное и запорожское Благодатное

    Днем ранее они зачистили от противника харьковское Волоховское.

    В минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.

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    24 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал о страхе и стыде наемников ВСУ в плену

    Бастрыкин: Наемники боятся в плену признаться в службе ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Попавшие в плен наемники ВСУ не могу найти в себе смелости признаться, что воевали за киевский режим, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

    «Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами, но все это опровергается собранными доказательствами», – сказал он ТАСС.

    До этого председатель СК России заявил, что свыше 1,2 тыс. украинских военных осудили в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный суданец рассказал, как солдаты ВСУ потерялись под Добропольем без навигатора. Группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем. ВСУ бросили тела наемников в Днепропетровской области.


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    23 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, при этом, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, сообщил оперштаб Белогородской области.

    Украинские войска нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородского округа, сообщил оперштаб Белгородской области.

    Согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы региона занимаются уточнением информации о возможных последствиях на земле.

    21 июля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских военных.

    Ранее оперштаб сообщил, что при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя.

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    23 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Захарова назвала слова нового главкома ВСУ о россиянах проявлением неонацизма

    Захарова: Слова Драпатого о русской нации демонстрируют неонацизм Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Оскорбительные высказывания украинского военного руководства в адрес граждан России в очередной раз подтверждают истинную идеологию киевских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала недавние заявления главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого (внесен в список террористов и экстремистов), передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что риторика военного командования наглядно демонстрирует приверженность Киева радикальным идеям.

    «Вот поэтому им одно название – неонацисты», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Поводом для резкой реакции послужили слова украинского военачальника о людях в России. Незадолго до этого главнокомандующий позволил себе назвать россиян «нацией, которая якобы не имеет права на существование».

    Ранее Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Свое вступление в должность Драпатый отметил публикацией нацистского лозунга в социальной сети.

    Позже главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.

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    24 июля 2026, 08:32 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 571 дрон ВСУ
    За ночь над Россией уничтожили 571 дрон ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 571 украинский дрон над страной, сообщило Минобороны.

    Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Все пораженные дроны относились к самолетному типу.

    В ночь на пятницу над Ленобластью ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников. На складах Wildberries в регионе произошли возгорания из-за падения дрона, пострадали три человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали 172 вражеских беспилотника над несколькими областями и морскими акваториями.

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    24 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины, поражены резервуары с ГСМ, инфраструктура для разгрузки грузов военного назначения, склады хранения водных дронов, сообщило Минобороны.

    «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», – указало ведомство в Max.

    в порту «Измаил» (госпредприятие «Измаильский морской торговый») поражена портовая инфраструктура, которую использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Там же поражены три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК, водные дроны), включая БЭК «Магура», и ангар с военной техникой.

    «Кроме того, поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)», – отметили в Минобороны.

    В порту «Николаев» (госпредприятие «Николаевский морской торговый порт») поражен сухогруз, с которого разгружали в этот момент грузы военного назначения.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

    Ранее российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    В Одесском морском торговом порту ударные дроны уничтожили два сухогруза с военным снаряжением.

    В порту Южный беспилотники атаковали еще одно судно с грузами для украинских войск.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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