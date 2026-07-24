Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Севморпути

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соглашение о новых целях по развитию Северного морского пути Россия и Китай обсуждают в Пекине, передает РИА «Новости».

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил журналистам, что партнёры наметили кратный рост грузопотока. «Россия и Китай формируют амбициозные планы, как минимум удвоить к 2030 году весь объем грузоперевозок по Северному морскому пути, но что-то мне подсказывает, что мы гораздо раньше достигнем этих параметров», – заявил Лихачев.

По его словам, за последние месяцы резко вырос интерес к арктическому маршруту. Он отметил, что спрос на «Северную дорогу» и услуги России в международном транзите обострился из-за сложностей на традиционных южных направлениях.

Лихачев также рассказал о масштабных совместных планах Москвы и Пекина по развитию арктического судостроения. Он подчеркнул, что Россия выигрывает, привлекая китайские компании к реализации проектов на Северном морском пути, а Китай получает новый безопасный, более короткий и экономически выгодный маршрут с гарантированным ледокольным обеспечением со стороны «Росатома».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай планирует осуществить новые транзитные поставки товаров в Европу через Северный морской путь в 2026 году.

Контейнерные грузоперевозки между Россией и Китаем по Севморпути в 2025 году могут превысить 400 тыс. тонн, более чем вдвое выше показателя прошлого года.

Российская и китайская делегации в 2025 году утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути.