Генсек ШОС заявил о росте мировой привлекательности организации

Генсек ШОС сообщил о наличии более 20 заявок на вступление в организацию

Tекст: Мария Иванова

Идеалы и основы работы объединения находят широкий отклик у других государств, передает РИА «Новости».

«Ценности и принципы ШОС становятся все более привлекательными в мире», – заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев по итогам совета министров иностранных дел стран-участниц.

Руководитель также подчеркнул, что сейчас на рассмотрении находится свыше 20 обращений от государств, желающих получить статус партнеров или полноправных членов. Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году.

В состав объединения входят десять стран: Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статусом партнеров обладают 17 государств, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджу, Катар, Кувейт, Мальдивы, Монголию, Мьянму, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Турцию, Лаос и Шри-Ланку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шанхайская организация сотрудничества получила около 20 официальных обращений от различных государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал объединение одной из самых влиятельных структур в мире.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о внимательном рассмотрении каждой заявки кандидатов.