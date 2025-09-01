Путин сообщил о рассмотрении более десяти заявок на вступление в ШОС

Tекст: Ольга Иванова

Об этом сообщил Путин на расширенном заседании «ШОС плюс», передает ТАСС.

По словам российского лидера, заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества подали свыше десяти государств, которые хотят стать наблюдателями или диалоговыми партнерами.

Путин подчеркнул, что каждая из заявок достойна внимательного и доброжелательного рассмотрения. «Все те, кто хочет наладить взаимодействие с ШОС, разделяют ее ценности и идеалы, привержены проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем», – заявил он.

ШОС объединяет ряд стран, в числе которых Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Организация активно расширяет внешние связи и принимает новых участников.

Напомним, страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.