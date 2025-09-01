Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
Путин сообщил о рассмотрении более десяти заявок на вступление в ШОС
Президент России Владимир Путин сообщил о более десяти заявках разных стран на присоединение к ШОС, отметив важность внимательного отношения к каждому кандидату.
Об этом сообщил Путин на расширенном заседании «ШОС плюс», передает ТАСС.
По словам российского лидера, заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества подали свыше десяти государств, которые хотят стать наблюдателями или диалоговыми партнерами.
Путин подчеркнул, что каждая из заявок достойна внимательного и доброжелательного рассмотрения. «Все те, кто хочет наладить взаимодействие с ШОС, разделяют ее ценности и идеалы, привержены проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем», – заявил он.
ШОС объединяет ряд стран, в числе которых Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Организация активно расширяет внешние связи и принимает новых участников.
Напомним, страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.