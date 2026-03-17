Лерчек выплатила налоговой долг в 176 млн рублей
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей, сообщили ее адвокаты.
По их словам, все необходимые документы, подтверждающие выплату, уже были предоставлены суду, передает ТАСС.
«Чекалина на данный момент полностью выплатила долг перед УФНС Кировской области, о чем суду представлены документы», – говорится в заявлении адвокатов.
Представитель УФНС на заседании Гагаринского суда Москвы отметил, что служба пока не получила деньги. Суд решил перенести заседание на 31 марта.
Ранее суд изменил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили онкологическое заболевание, и отпустил ее из-под домашнего ареста.
В понедельник суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр.