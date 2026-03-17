Лерчек выплатила налоговой долг в 176 млн рублей

Герасимов: «Южная» группировка широким фронтом движется к Славянску

Tекст: Валерия Городецкая

«На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.