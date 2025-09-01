Боец Джабраил Алиев получил срок за избиение девушки

Бойца Джабраила Алиева осудили за избиение девушки и угрозу убийством в Москве

Tекст: Мария Иванова

Профессиональный боец Джабраил Алиев получил четыре года и один месяц лишения свободы за избиение девушки и угрозу убийством, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, уточнив, что спортсмен признан виновным по статьям о хулиганстве и угрозе убийством.

В сообщении прокуратуры отмечается: «Джабраил Алиев осужден за хулиганство и угрозу убийством в отношении девушки (п. «а» ч. 1 ст. 213 и ст. 119 УК РФ). Наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима». Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей, передает ТАСС.

Суд установил, что 27 июля прошлого года на лестнице здания на Берсеневской набережной Алиев без причины толкнул девушку, после чего ударил ее не менее двух раз по голове и не менее десяти раз по рукам. Позже в служебном помещении того же здания он угрожал девушке убийством.

Согласно открытым источникам, Джабраил Алиев – профессиональный спортсмен, участвовавший в турнирах по кулачным боям под эгидой организации Hardcore Fighting.

Напомним, ранее в Петербурге в аэропорту Пулково боец ММА избил сотрудника авиакомпании «Победа».

А в 2024 году боец ММА Ларкин нанес побои туристу во Внуково.