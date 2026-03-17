Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.3 комментария
Володин: Путин делал все, чтобы предотвратить конфликт на Украине
Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Владимир Путин предпринимал все возможные меры для предотвращения конфликта на Украине.
Володин на выставке, посвященной 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка, подчеркнул, что Владимир Путин предпринимал все возможные шаги для предотвращения военного конфликта на Украине. По его словам, к возникновению боевых действий привели действия лидеров США, Британии, Франции и Германии, передает РИА «Новости».
Володин заявил: «Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить». Он также обвинил НАТО и зарубежные государства в финансировании военных действий на Украине, отметив, что Россия не только сопротивляется, но и ведет наступление.
Председатель Госдумы добавил, что, по его мнению, ответственность за кровопролитие несут западные лидеры и «киевский преступный режим», а местное население стало заложником ситуации. Володин выразил уверенность в победе России и пообещал поддержку военнослужащим Росгвардии и Вооруженных сил.
В ходе выставки директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил депутатов и руководство Госдумы за законы, которые позволяют национальной гвардии эффективно реагировать на современные вызовы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.
Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне за четыре года заметно сплотились вокруг Владимира Путина на фоне спецоперации.