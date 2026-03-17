Tекст: Елизавета Шишкова

Володин на выставке, посвященной 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка, подчеркнул, что Владимир Путин предпринимал все возможные шаги для предотвращения военного конфликта на Украине. По его словам, к возникновению боевых действий привели действия лидеров США, Британии, Франции и Германии, передает РИА «Новости».

Володин заявил: «Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить». Он также обвинил НАТО и зарубежные государства в финансировании военных действий на Украине, отметив, что Россия не только сопротивляется, но и ведет наступление.

Председатель Госдумы добавил, что, по его мнению, ответственность за кровопролитие несут западные лидеры и «киевский преступный режим», а местное население стало заложником ситуации. Володин выразил уверенность в победе России и пообещал поддержку военнослужащим Росгвардии и Вооруженных сил.

В ходе выставки директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил депутатов и руководство Госдумы за законы, которые позволяют национальной гвардии эффективно реагировать на современные вызовы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне за четыре года заметно сплотились вокруг Владимира Путина на фоне спецоперации.