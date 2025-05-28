  • Новость часаПомощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России
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    Как новый пулемет поможет российским штурмовикам
    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников вглубь России
    В Германии сообщили о планах передать Украине новые комплексы ПВО и РСЗО
    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»
    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    Россия и Украина обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта
    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше
    В Госдуме увидели вину родителей в трагедии с подростками в Байкальске
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 13:47 • Новости дня

    Кремль предупредил об обилии фейков по Украине в СМИ

    Песков назвал большинство публикаций по украинскому урегулированию фейковыми

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к сообщениям СМИ о переговорах по урегулированию на Украине, отметив, что значительная часть публикаций является фейками.

    В Кремле предупредили о большом количестве недостоверной информации в СМИ, касающейся украинского урегулирования, передает ТАСС.

    Песков отметил, что значительная часть появляющихся в прессе рассуждений абсолютно неверна и является откровенной ложью. Он подчеркнул, что к подобным публикациям следует относиться очень осторожно, поскольку обмен позициями и подходами между сторонами идет и будет идти в закрытом режиме.

    Песков также отметил, что российская сторона считает неправильным раскрывать через СМИ содержание готовящихся документов и обнародовать свои переговорные позиции до их согласования. По его словам, обсуждение подобных вопросов должно вестись исключительно в непубличном формате, а передача информации о позициях сторон через прессу была бы крайне ошибочной.

    Комментируя публикацию Reuters о том, что Россия якобы требует письменных гарантий невступления не только Украины, но и Грузии и Молдавии в НАТО, Песков выразил удивление по поводу постановки такого вопроса.

    Он пояснил, что переговоры между Россией и Украиной имеют двусторонний характер, обсуждение позиций третьих стран в этом контексте невозможно.

    Ранее Reuters заявило, что президент России Владимир Путин якобы готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток.

    Между тем Песков подтвердил передачу сторонам проектов меморандумов России и Украины.

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опытный украинский пилот истребителя МиГ-29 долго уходил от ракет, но его удалось ликвидировать ударом российского зенитного комплекса «Бук-М3», рассказали в расчете комплекса.

    Начальник расчета Антон Осипов рассказал «Звезде», что воздушная цель неоднократно фиксировалась радарами – пилот украинского МиГ-29 действовал нагло, уверенно приближался к позициям российских войск и всегда вовремя уходил от ракетных ударов.

    В этот раз противник допустил ошибку, взлетев выше положенного. Благодаря этому самолет оказался в зоне поражения, и расчет воспользовался моментом: был произведен захват, после чего ракета отправилась за целью.

    «Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», – заявил Осипов.

    Он добавил, что несмотря на мастерство пилота, расчет «Бука-М3» сумел сработать быстрее и уничтожить самолет противника.

    В прошлую субботу, 24 мая, российская противовоздушная оборона уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    28 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении достигли такого уровня, что в строю осталось менее 20% личного состава.

    Около 80% личного состава 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины было уничтожено в результате продолжительных попыток удержать оборону на Южно-Донецком участке, передает ТАСС. В составе бригады находились боевики ряда террористических организаций, включая «Правый сектор» (запрещен в России).

    В российских силовых структурах отметили: «От 67-й бригады осталось менее 20%. Личный состав украинское командование уничтожило в бесконечных попытках удержать оборону на Южно-Донецком направлении».

    Также сообщается, что уцелевший после боев личный состав бригады считается небоеспособным и не способен продолжать полноценные военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы нанесли удары по позициям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.

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    27 мая 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаки украинскими беспилотниками российских регионов.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков подчеркнул: «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации.

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    28 мая 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России

    Военный эксперт Кнутов: ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России

    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В европейской части России должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины. Также необходимо наращивать удары по местам доставки и сборки украинских дронов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы уничтожили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над 14 регионами.

    «ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту – жилому дому или предприятию», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «При таких налетах все цели перехватить очень сложно, прорыв какого-то числа беспилотников обязательно будет. Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налетов, скорее всего, будет увеличиваться», – спрогнозировал эксперт, напомнив, что в этом году Украина планирует собрать несколько десятков тысяч дронов.

    «Помимо этого, России нужно активно наращивать производство средств ПВО, а также запускать всевозможные дополнительные курсы для подготовки специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны», – считает собеседник.

    «Впрочем, самое главное – наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника. Причем не стоит ограничиваться авианалетами – должна работать агентура, диверсионные группы для уничтожения объектов на месте. Это, на мой взгляд, самый эффективный способ противодействия», – указал эксперт.

    «Стоит отметить, что Киев атакует хаотично все объекты, до которых может дотянуться. Цель одна – создать панику в обществе. По задумке противника, это повлияет на позиции российской стороны в переговорах по урегулированию украинского кризиса», – резюмировал Кнутов.

    За минувшую ночь над Центральной Россией были уничтожены и перехвачены 296 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны в Telegram-канале. Атаки произошли в Московском регионе, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

    В Подмосковье ПВО отработала по целям в 12 муниципальных образованиях, было сбито 42 беспилотника, сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. В Чехове повреждены три жилых дома – в селе Троицкое на улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Еще один дрон приземлился на парковку технопарка «Элма».

    В Брянской области взрыв повредил окна многоэтажки и шесть автомобилей. В белгородском селе Красная Поляна мужчина получил контузию при детонации беспилотника. Крупных разрушений и погибших при авианалете ВСУ нет. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как лишить Украину массового производства беспилотников.

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    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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    27 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине

    Сенатор Климов: Запрошенное Россией заседание СБ ООН позволит развенчать фейки ЕС по Украине

    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициированное Россией заседание ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию на Украине крайне важно. Страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах смогут получить дополнительную информацию о российской позиции и подлинной ситуации на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза ООН особенно важно на фоне попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий. Оно, как ожидается, состоится на следующий день после анонсированного европейской стороной обсуждения гуманитарной обстановки на Украине.

    «Принципиальное различие между инициированным нами и предложенным ЕС и НАТО заседаниями состоит в том, что мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины», – акцентировал собеседник.

    «Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – заключил Климов.

    Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о косвенном участии Европы в конфликте. По его словам, государства объединения продолжают поставки вооружений ВСУ. Кроме того, некоторые западные государства активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины. Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что значительное число медиа сознательно выступают за стимулирование США к расширению ограничительных мер против России. По его оценке, данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал, что французские ракеты дальнего радиуса используются для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что его французский коллега Жан-Ноэль Барро лукавит, говоря о содействии Франции «только суверенитету и целостности» Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал ему вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Париж обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Российская армия продвинулась на 10-15 километров вглубь Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Как передает ТАСС, российские военные формируют масштабную буферную зону в Сумской области на границе с Курской областью РФ. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на некоторых участках продвижение армии РФ составило более 10 км.

    По словам Марочко, российские военнослужащие взяли под контроль широкий участок фронта – порядка 15 км. Он отметил: «Более 10 км на некоторых участках продвинулись наши войска. Более того, очень широкий участок фронта взяли наши военнослужащие – порядка 15 км. И вот на этом широком участке фронта наши военнослужащие не просто продвигаются, но и заявляют о своих больших результатах».

    Марочко добавил, что формирование буферной зоны на этом направлении продолжается, а результаты операции оцениваются как существенные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, линия соприкосновения в Сумской области была отодвинута силами ВС России от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров.

    Российские военные продвинулись на широком участке фронта в Сумской области, что приводит к увеличению буферной зоны у границы с Курской областью.

    Военные России широким фронтом ведут наступление в Сумской области, подтверждением этому стало освобождение населенного пункта Басовка.

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    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

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    28 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО

    Reuters: Путин потребовал письменный отказ Запада от расширения НАТО

    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток, сообщает Reuters.

    Президент России Владимир Путин поставил условием прекращения боевых действий на Украине получение письменных гарантий от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток и частичном снятии санкций с России, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом переговоров.

    Помимо этого Москва требует нейтрального статуса Украины, решения вопроса с замороженными российскими активами на Западе и защиты русскоязычного населения на Украине.

    После более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин заявил, что Россия согласилась работать с Украиной над меморандумом, который определит параметры мирного соглашения и сроки возможного прекращения огня. Сейчас российская сторона разрабатывает свой вариант меморандума, но срок его подготовки пока неизвестен. Киев и европейские государства обвиняют Москву в затягивании переговоров на фоне продвижения российских войск на востоке Украины.

    «Путин готов к миру, но не любой ценой», – подчеркнул один из высокопоставленных российских источников.

    Все три источника уточнили, что Москва требует письменных гарантий от ведущих западных стран о том, что расширение НАТО на восток – а значит, вступление Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик – исключается. Кроме того, по словам источников, если Путин не сможет добиться мира на своих условиях, он намерен демонстрировать европейцам и украинцам военными успехами, что «мир завтра будет еще более болезненным».

    В администрации президента Украины и штаб-квартире НАТО не ответили на запросы Reuters о комментарии. Официальные лица альянса ранее неоднократно заявляли, что не намерены менять политику «открытых дверей» под давлением России, а Украина настаивает на том, что Москва не должна иметь право вето на ее внешнеполитический выбор.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине.

    В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

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    28 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский собирается посетить Германию для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить дальнейшее военное сотрудничество и поставки вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, сообщает The New York Times.

    Владимир Зеленский посетит Берлин в среду для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет The New York Times.

    Это уже третья встреча Зеленского и Мерца за последние три недели, что говорит о растущем сотрудничестве и стремлении нового канцлера выстроить лидирующую роль Германии среди европейских союзников на фоне ослабления поддержки со стороны США.

    В ходе визита Зеленский встретится с Мерцем в здании федеральной канцелярии, после чего оба выступят на совместной пресс-конференции. Позже украинский президент проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции.

    Ожидается, что обсуждения между Мерцем и Зеленским будут сосредоточены на продолжении военной помощи, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты, крупнейший донор Украины, похоже, готовы свернуть свою поддержку. Особый интерес для украинского лидера представляет дальнобойная ракетная система Taurus, которую Германия разработала совместно со Швецией.

    Мерц ранее подчеркивал, что поддержка Украины и давление на Россию необходимы для достижения перемирия. «На Украине решается не меньше, чем миропорядок всего нашего континента. В этот исторический момент Европа должна объединиться как никогда», – заявлял Мерц.

    Полиция намерена перекрыть часть правительственного района Берлина для обеспечения безопасности, как это было и во время предыдущих визитов Зеленского. В отличие от прежнего канцлера Олафа Шольца, который долго не посещал Киев после начала спецоперации на Украине, Мерц уже через три дня после вступления в должность побывал на Украине вместе с лидерами Франции и Польши.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО, назвав действия киевского режима террористическими.

    Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь над Московским регионом и 12 областями страны были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за период с 21.00 мск 27 мая до 7.00 28 мая средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа.

    Атаки фиксировались в Московском регионе, а также на территории Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

    Все задействованные подразделения ПВО продолжили патрулирование и контроль воздушного пространства в ночное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ночью отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области, было сбито 42 беспилотника. В Зеленограде из-за атаки БПЛА повреждено остекление технопарка «Элма».

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