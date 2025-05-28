Кремль предупредил об обилии фейков по Украине в СМИ

Песков назвал большинство публикаций по украинскому урегулированию фейковыми

Tекст: Вера Басилая

В Кремле предупредили о большом количестве недостоверной информации в СМИ, касающейся украинского урегулирования, передает ТАСС.

Песков отметил, что значительная часть появляющихся в прессе рассуждений абсолютно неверна и является откровенной ложью. Он подчеркнул, что к подобным публикациям следует относиться очень осторожно, поскольку обмен позициями и подходами между сторонами идет и будет идти в закрытом режиме.

Песков также отметил, что российская сторона считает неправильным раскрывать через СМИ содержание готовящихся документов и обнародовать свои переговорные позиции до их согласования. По его словам, обсуждение подобных вопросов должно вестись исключительно в непубличном формате, а передача информации о позициях сторон через прессу была бы крайне ошибочной.

Комментируя публикацию Reuters о том, что Россия якобы требует письменных гарантий невступления не только Украины, но и Грузии и Молдавии в НАТО, Песков выразил удивление по поводу постановки такого вопроса.

Он пояснил, что переговоры между Россией и Украиной имеют двусторонний характер, обсуждение позиций третьих стран в этом контексте невозможно.

Ранее Reuters заявило, что президент России Владимир Путин якобы готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток.

Между тем Песков подтвердил передачу сторонам проектов меморандумов России и Украины.

