Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
Кремль предупредил об обилии фейков по Украине в СМИ
Песков назвал большинство публикаций по украинскому урегулированию фейковыми
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к сообщениям СМИ о переговорах по урегулированию на Украине, отметив, что значительная часть публикаций является фейками.
В Кремле предупредили о большом количестве недостоверной информации в СМИ, касающейся украинского урегулирования, передает ТАСС.
Песков отметил, что значительная часть появляющихся в прессе рассуждений абсолютно неверна и является откровенной ложью. Он подчеркнул, что к подобным публикациям следует относиться очень осторожно, поскольку обмен позициями и подходами между сторонами идет и будет идти в закрытом режиме.
Песков также отметил, что российская сторона считает неправильным раскрывать через СМИ содержание готовящихся документов и обнародовать свои переговорные позиции до их согласования. По его словам, обсуждение подобных вопросов должно вестись исключительно в непубличном формате, а передача информации о позициях сторон через прессу была бы крайне ошибочной.
Комментируя публикацию Reuters о том, что Россия якобы требует письменных гарантий невступления не только Украины, но и Грузии и Молдавии в НАТО, Песков выразил удивление по поводу постановки такого вопроса.
Он пояснил, что переговоры между Россией и Украиной имеют двусторонний характер, обсуждение позиций третьих стран в этом контексте невозможно.
Ранее Reuters заявило, что президент России Владимир Путин якобы готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток.
Между тем Песков подтвердил передачу сторонам проектов меморандумов России и Украины.