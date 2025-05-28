Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта

Tекст: Елизавета Шишкова

Подготовленные проекты меморандумов между Россией и Украиной уже предоставлены обеим сторонам, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вскоре они станут известны, после этого начнется новый раунд переговоров.

Представитель Кремля заявил: «Скоро уже станут известны проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, и речь зайдет уже о следующем раунде переговоров».

Песков также отметил, что Москва продолжает интенсивную работу по урегулированию ситуации на Украине и готовится к следующему этапу переговоров с Киевом. Помимо этого, российская сторона планирует продолжать контакты с представителями США.

Ранее сообщалось, что российский МИД разрабатывает проект меморандума, который определит основные условия и временные рамки будущего мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

Документ по будущему мирному договору находится в стадии подготовки и требует тщательной проработки и согласования.

Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании.