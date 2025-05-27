МИД: Меморандум по Украине включит принципы, сроки и этапы урегулирования

Tекст: Елизавета Шишкова

Проект меморандума по будущему мирному договору по Украине в настоящее время готовит Москва, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что документ будет содержать как принципы, так и сроки урегулирования. После подготовки меморандум планируется передать украинской стороне для ознакомления.

Россия рассчитывает, что Киев одновременно с Москвой предоставит свои предложения и наработки по меморандуму. Захарова отметила, что украинская сторона проводит атаки, чтобы создать видимость ведения переговоров «с позиции силы», однако такие действия лишь демонстрируют ее несостоятельность.

«Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров», – заявила Захарова.

Кроме того, Китай осудил безосновательные обвинения и политические манипуляции Киева относительно якобы поставок китайской продукции для российских военных заводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский меморандум по будущему мирному договору все еще готовится и требует тщательной проработки.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании.