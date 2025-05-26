Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?0 комментариев
Песков сообщил о продолжении работы над меморандумом России
Песков: Россия не передавала Киеву проект меморандума о мирном договоре
Российский меморандум по будущему мирному договору продолжает находиться в стадии подготовки, документ требует тщательной проработки и согласования, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия пока не направляла Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, передает ТАСС.
Песков заявил: «Российский проект меморандума пока не передан, работа продолжается, это серьезный проект, проект серьезного документа, требует тщательной выверки и подготовки».
Песков подчеркнул, что подготовка подобного рода документов занимает значительное время и требует внимательной проработки всех деталей. Ожидается, что работа над меморандумом продолжится до его окончательного согласования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании. Россия готовит проект мирного меморандума. Сроки и место новых переговоров по урегулированию пока не определены. Украина согласилась на второй раунд переговоров.