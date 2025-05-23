Глава МИД России Лавров подтвердил проведение второго раунда переговоров с Киевом

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной по вопросам урегулирования конфликта состоится, работа над соответствующим меморандумом находится на продвинутой стадии, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинская сторона подтвердила участие во втором раунде, назвав это «позитивным развитием».

Лавров подчеркнул, что российская сторона активно работает над текстом меморандума и в любом случае передаст его украинским коллегам. По его словам, неизвестно, в какой стадии находится подготовка документа у Киева, однако со стороны Москвы работа уже практически завершена.

Лавров отметил, что сейчас нет никаких идей относительно времени и локации встречи, и напомнил, что в информационном пространстве по этому поводу много домыслов.

Глава МИД России также заявил, что Москва всегда была готова к переговорам, направленным на поиск долгосрочного и устойчивого мира, который исключает угрозы безопасности России. По словам Лаврова, ключевой задачей переговоров должно стать создание мирного договора, не допускающего дискриминации русских и русскоязычных на Украине и обеспечивающего справедливый порядок без ущемления прав.

Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.

Сергей Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом.

Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева, указав на религиозные противоречия.