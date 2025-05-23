Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной

Лавров назвал Ватикан неудобной площадкой для переговоров России и Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Возможный выбор Ватикана в качестве площадки для следующих переговоров России и Украины министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «немножко неэлегантным», передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что двум православным странам придется обсуждать на католической территории вопросы, непосредственно касающиеся православия на Украине.

Глава МИД предложил не тратить усилия на проработку малореалистичных вариантов, отметив, что обсуждение первопричин конфликта, включая политику Киева по отношению к Украинской православной церкви, на католической площадке выглядит неуместно. Он напомнил, что одной из причин кризиса стало стремление к уничтожению Украинской православной церкви.

Лавров также заявил, что Ватикану с учетом нынешней ситуации вокруг православия на Украине и деятельности грекокатолической церкви «будет не очень комфортно» принимать делегации двух православных стран. Министр напомнил о действиях экс-президента Украины Петра Порошенко, который добивался создания альтернативной церкви взамен Украинской православной, а также о роли греко-католической церкви в поддержке нынешних властей на Украине. «Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран», – заявил Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Киев пока не согласовали место проведения нового раунда переговоров.

Ватикан сейчас рассматривается в качестве возможной площадки для встречи вместо Турции, и это предложение инициировали США.

Ватикан подтвердил свою готовность принять участников консультаций о прекращении огня.