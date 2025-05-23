Кремль заявил об отсутствии договоренности о новом месте переговоров с Киевом

Песков сообщил об отсутствии решения по площадке следующих переговоров с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил, что решение о площадке для переговоров должно приниматься обеими сторонами, в настоящее время договоренности по этому вопросу отсутствуют, передает ТАСС.

Песков добавил, что когда наступит подходящее время, тогда и будет принято соответствующее решение.

Между тем, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выбор Ватикана в качестве возможной площадки для переговоров России и Украины является неэлегантным. Он подчеркнул, что обсуждение вопросов православия на католической территории может вызвать сложности. Глава МИД предложил не тратить усилия на проработку малореалистичных вариантов,

Ранее в ЕС допустили второй раунд переговоров России и Украины в конце мая. В качестве одной из площадок для переговоров рассматривается Ватикан.

Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.







