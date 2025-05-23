Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Кремль заявил об отсутствии договоренности о новом месте переговоров с Киевом
Песков сообщил об отсутствии решения по площадке следующих переговоров с Украиной
Москва и Киев не согласовали место для проведения нового раунда переговоров, решение должно приниматься двумя сторонами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что решение о площадке для переговоров должно приниматься обеими сторонами, в настоящее время договоренности по этому вопросу отсутствуют, передает ТАСС.
Песков добавил, что когда наступит подходящее время, тогда и будет принято соответствующее решение.
Между тем, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выбор Ватикана в качестве возможной площадки для переговоров России и Украины является неэлегантным. Он подчеркнул, что обсуждение вопросов православия на католической территории может вызвать сложности. Глава МИД предложил не тратить усилия на проработку малореалистичных вариантов,
Ранее в ЕС допустили второй раунд переговоров России и Украины в конце мая. В качестве одной из площадок для переговоров рассматривается Ватикан.
Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.