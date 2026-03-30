Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.
В Харькове пьяные сотрудники ТЦК застрелили людей при мобилизации
В Харькове пьяные сотрудники военкомата застрелили людей при мобилизации
В Харькове вооруженные сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелили людей во время проведения мобилизационных мероприятий, сообщили в российских силовых структурах.
Представители российских силовых структур заявили о трагическом инциденте в Харькове с участием сотрудников украинского военкомата. По данным источника, шесть вооруженных мужчин из ТЦК напали на общежитие в городе, передает РИА «Новости».
Собеседник агентства уточнил, что эти сотрудники военкомата находились в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртных напитков. После этого полковник и несколько рекрутеров решили провести мобилизацию среди местных жителей, которых они подозревали в торговле наркотиками.
«После распития спиртных напитков полковник и несколько рекрутеров отправились мобилизовать «наркоторговцев», потому что у них были деньги. И они их мобилизовали так, что застрелили их», – привел слова депутата Верховной рады Юлии Яцик представитель силовых структур.
По предварительным данным, в результате этих действий были застрелены люди, однако точное число погибших не уточняется.
Пьяный военнослужащий 159-й бригады ВСУ в Харьковской области открыл огонь по своим сослуживцам и расстрелял троих человек.
Сотрудники ТЦК в Одессе газом «выкурили» мужчину из машины.
В Одессе военкомы похитили женщину с годовалым ребенком.